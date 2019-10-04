市民呼喚：《禁蒙面法》止暴救港

禁蒙面法推動組”成員昨見傳媒表示，將啟動網上簽名聯署，促請政府盡快制定禁蒙面法，止暴制亂（圖片來源：大公報） 中評社香港10月4日電／亂港蒙面暴徒肆無忌憚，瘋狂襲警，圍毆市民，打砸搶燒，破壞社會安寧，影響民生及經濟發展，市民忍無可忍。來自政、商、法律、教育界的人士及退休公務員昨日正式成立“禁蒙面法推動組”，開啟網上簽名大行動，推動民間發聲，促請立法禁止蒙面，建議最高達監禁十年的刑罰，希望法律的阻嚇力能讓青少年懸崖勒馬不參與蒙面違法，更協助警方搜證執法，止暴制亂。保安局昨日表示，特區政府一直以現有適用法律處理近幾個月發生的示威及衝突事件，將研究現行法例以應對當前情況。有消息人士透露，行政會議今日將召開特別會議，計劃會後公布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》。＼大公報記者 龔學鳴



由全國人大常委會委員譚耀宗，全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀擔任顧問的“禁蒙面法推動組”昨在港成立，呼籲全港市民聯署支持訂立《禁蒙面法》。



西方國家普遍實行



推動組召集人、民建聯立法會議員葛珮帆認為，本港社會風波持續，良好市民的出行及言論自由被剝奪，旅客和投資者亦對香港卻步，中小企業生意大幅下跌，無數市民生計受損，市民們早已苦不堪言。“很多心理學報告均指出，一個人在蒙面隱藏身份後，會傾向做出更激烈的行為。連月暴亂，暴徒往往刻意蒙面掩飾身份，肆無忌憚地使用暴力，藉此逃避警方追查、逃避違法責任。”她指出，止暴制亂、恢復社會秩序刻不容緩，社會不能再包庇、縱容恐襲暴動的行徑。



葛珮帆說，《禁蒙面法》在外國已經很普及，美國多個州、加拿大、法國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞典、德國、丹麥、比利時、奧地利等地均已實行，其中不少都是國際人權公約的簽署國，而推動組建議中的《禁蒙面法》只針對非法集會和暴動的參與者，相信不會影響市民和平遊行請願、集會示威的權利，市民亦不會因為日常工作、生病時佩戴口罩等受到檢控。她希望相關法律能夠協助警方執法，更希望可以讓一些人尤其是青少年懸崖勒馬，不去蒙面違法。葉劉淑儀昨日在接受傳媒查詢時亦提到，香港可參考外國《禁蒙面法》的先例，禁止示威者蒙面。

