吳敦義7日召集22縣市主委　就戰鬥位置

國民黨主席吳敦義。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電／選戰倒數不到百日，中國國民黨動起來，2020參選人韓國瑜新任發言人、朱立倫子弟兵葉元之今天上工，國民黨主席吳敦義也訂7日邀集全台22縣市黨部主委赴黨中央開會，討論2020一月選舉相關選情，也代表各縣市黨部將正式就戰鬥位置。



根據上報報道，國民黨2020選情緊繃，“陣前換將”拔除李哲華的組發會主委一職，掀起黨內軒然大波，基層人心浮動，甚至引發部分地方黨部主委反彈，醞釀辭職走人以示抗議。為展現勝選決心及安定軍心，黨主席吳敦義將親上火線，7日邀請全台22縣市黨部主委赴黨中央開會，屆時吳將親自下達輔選“軍令狀”，會後並將逐一與各縣市主委會談，深入了解地方選情。



儘管吳敦義2日在中常會極力撇清，解釋李哲華的人事調動是為了增強智庫的輔選戰力，且“沒有人失業、薪水也沒少一塊錢”，但仍難杜黨內悠悠之口，不僅有中常委大嘆此舉令人匪夷所思，還有人私下怒批吳的說法是“鬼扯”，不解為何黨中央寧犯此一兵家大忌



國民黨文傳會主委程美華表示，與地方縣市黨部開會本是例行性會議，日前也召開過一次，只是隨著選戰接近，近日地方選情又有轉變，許多地區出現第三勢力，因此才選在7日再召集大家開會討論選情。程美華也強調，這是吳敦義親自下達的指令，並要求各縣市黨部盡量出席。



國民黨發言人陽龍則表示，現在已經選戰倒數百天，大家都有一致的目標，吳敦義找22縣市黨部主委聊一下選舉方向，也代表正式就戰鬥位置。



據了解，過去黨中央雖也曾每個月邀各縣市黨部主委北上召開例行會議，但在吳敦義就任黨主席後，考量黨務經費拮据，推動部分縣市黨部主委直選，由各地主委負責募集糧草、帶兵打仗，黨中央類似的輔選會議已經變成不定期召開，且一向由黨秘書長曾永權主持會議，黨主席僅是蒞臨指導。此次吳敦義邀請各縣市黨部主委於下周一（7日）到黨中央開會，並由吳本人親自主持，可說是創下吳擔任黨魁後的首例。