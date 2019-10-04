暴力示威玩殘　銅鑼灣舖租季跌7%

中評社香港10月4日電／至於商舖方面，戴德梁行執行董事、香港商業部主管林應威表示，受到近數月來社會衝突事件影響，來港遊客人數大跌，商戶生意下跌，進而也拖累第三季核心與非核心商舖租金全面下調，當中幅度最高的是銅鑼灣，按季下跌7.0%，反映遊客減少及示威衝突對於商戶生計的影響。預期遊客人數在第四季未必有太大回升。



中環區舖租全年料跌15%



香港文匯報報道，他又預計，四區全年租金走勢下跌，中環區跌幅最多，全年跌幅約13%至15%，而銅鑼灣則跌11%至13%。尖沙咀及旺角則分別跌7%－至9%，及4%至7%。



除了遊客減少，市民為避開街頭衝突而減少了上街消費，特別是在晚間及周末，這也是令餐飲消費下跌的原因。跟主要地區的舖租走勢一樣，本季各區食肆舖租亦錄得介乎3.0%至4.1%的跌幅，當中亦以銅鑼灣跌幅最高。



零售弱吉舖有上升趨勢



林應威指出，據該行數據，截至今年第三季，旺角西洋菜南街及亞皆老街共有5間吉舖，空置率約9.1%，較第二季上升3.6個百分點，為上升最多的地區。期內尖沙咀廣東道及海防道共有兩間吉舖，空置率為2.4%，而該區第二季無錄得吉舖。而港島中環皇后大道中及畢打街第三季共有7間吉舖，空置率達10%，較第二季升1.4個百分點。而銅鑼灣羅素街及啟超道則未有吉舖，按季持平。



政府剛公佈的8月零售總銷貨額按年急挫23%，為歷來最大單月跌幅，其中珠寶及鐘錶銷貨額更按年下挫47.4%，而銷量一向穩健的藥物及化妝品，其銷貨額亦受上述各項負面因素拖累，按年減少30%以上。