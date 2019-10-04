童惠珍：郭挺民眾黨傷國民黨　不利形象

藍委童惠珍受訪談郭台銘幫民眾黨的效應。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月4日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”童惠珍今天上午表示，鴻海創辦人郭台銘自許“中華民國”派、強調要“下架蔡英文”，明明和國民黨理念一致，但郭退黨後去幫台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨“立委”選舉，這不但可能讓國民黨無法“國會”過半，不但傷國民黨，對郭的形象也不好。



“立法院”上午舉行院會質詢，郭台銘退出國民黨去幫助台灣民眾黨，原本釋出消息願與國民黨主席吳敦義會面，又因挺郭的“老虎軍團”500人退群讓郭取消“吳郭會”，引發藍委憂慮。



童惠珍表示，郭台銘要不要見吳敦義其實不是最重要的問題，最重要的問題是吳郭或“郭粉”、支持韓國瑜的“韓粉”，先前在初選期間引發彼此不愉快能否真正放下心結，如果能能放下心結，兩人見面才會有真正的意義。



童惠珍指出，雖然說台灣民眾黨是第三勢力，在當前的政治環境裡扮演重要的角色，但郭強調是“中華民國”派”，當初郭的本心是要“下架蔡英文”，郭的目標與初心都和國民黨一致，但郭現在積極幫助台灣民眾黨，如果國民黨因此無法達到“國會”過半的目標，會讓很多選民失望，不但傷國民黨，對郭的形象也不好。