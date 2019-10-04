香港商報：法治不彰　社會難安

毫不誇張，香港已陷入非常危險、動亂乃至法治存危的困境。港府舉辦首場社區對話會後，市民都期盼政府的善意及對話誠意可以有助緩解仇恨與暴力，但那些激進示威者顯然無意用對話溝通解決問題，並沒收手打算，最近暴力破壞又“捲土重來”。事實證明，廣大市民希望的和理非理念和途徑已徹底被那些激進派和勇武派暴徒所拋棄，違法暴力、破壞打砸已根植其心中。奈何香港法治遲遲未能彰顯其威嚴，市民質疑執法不嚴，檢控緩慢，有人仍在縱容違法暴力行為，以致香港至今難以享有一日安寧與安定。僅靠對話無法平息動亂，香港法治必須硬起來，必須嚴格執法，依法懲處違法暴徒，才能盡快止暴制亂，恢復社會秩序。



三個多月前，香港還是享有盛譽的全球最安全城市之一；香港政府是全球最高效、最廉潔政府之一；香港警隊亦是全球最專業、最優秀、市民綜合評價最高的警察機構之一。然而，三個月後，一場修例風波和激進示威暴徒的暴力打砸已讓這諸多美譽蒙上陰影。香港還能回到從前嗎？還能重拾昔日國際地位和聲譽嗎？當然能，但前提是必須盡快讓現時暴力和動亂停止，如果繼續任由這批激進示威者暴力破壞，騎劫整個香港，香港家底很快會被他們燒光、砸光，香港再難言未來！



修例風波持續至今，香港社會已出現一種危險趨勢，那便是黑衣人暴徒在一個如此法治文明的社會，竟可以為所欲為、暴力打砸連續逾百日，但卻依然無人受到應有法律懲處。現時香港仿彿已是黑衣人統治的天下，法治規則在他們面前蕩然無存，只要你穿上黑衣、戴上面罩，就被賦予了特權和“無尚榮光”，只有黑衣人的話是真理，只准黑衣人攻擊責罵，卻不許任何人甚至執法警方對他們有任何異議或反抗；立法會、交通要道、機場、港鐵、商場全部被他們變為戰場，無論何時，只要他們想要“抗爭”，便可以肆意前往全港任何一個地點搞事，打、砸、搶、燒無人可以阻攔。10月1日國慶當日全港逾一半地鐵站被他們擾亂關閉，市民只能躲在家里或改換其他交通方式花費更多精力才能回家；昨日有港鐵站又被黑衫軍“佔領”，閘口被破壞，保安人員被驅趕離開，諸多返工市民被其命令不能刷卡，但站內卻無一位工作人員或警察可以依法制裁他們，這與強盜恐怖行為有何分別？更悲哀是，這一幕幕竟然正發生在法治香港，而法治卻無法制止這些違法者和行為。



現時市民深感失望與慌亂，不僅僅在於暴力衝擊依然幾乎每日都上演，更因為香港一直推崇與信賴的法治基礎正被這批暴徒所侵蝕與破壞。如果法治不能彰顯威嚴，如果法治都無法制止制裁暴力行為，如果法治和執法者無法再保護普羅市民，只能任由暴徒擾亂打砸，那麼市民還怎能期盼香港有安寧之日？



香港法治必須硬起來，無論是嚴正執法、檢控加速，還是考慮訂立《禁蒙面法》、宵禁等，都必須盡快實施以平息暴亂。市民希望生活在一個守法、秩序與安寧的香港，而非黑衣人霸佔下的混亂、野蠻又仇恨的香港！



來源：香港商報