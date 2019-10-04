傳訂禁蒙面法　港股拗腰彈

昨天午後傳出港府會盡快訂立《禁蒙面法》，恒指一度抽升，反映市場認為該法例有助本港社會回復平穩。 中評社香港10月4日電／低位反彈近400點，餐飲零售地產股靚。



香港文匯報報道，港股昨日出現“過山車”走勢，大市先跌233點後，由低位反彈近400點，26，000點大關失而復得。恒指全日倒升67點，收報26，110點，成交628億元。市場人士指出，歐美各地的經濟數據出台，顯示經濟前景堪憂，是港股早段下跌的主因，但午後傳出港府會盡快訂立《禁蒙面法》，恒指突然抽升，一度抽升150點見26，192點，反映市場認為該法例有助本港社會回復平穩。



港股昨日低開211點後跌幅曾擴大至233點，惟午後有消息指，特區政府或引用《緊急法》就《禁蒙面法》立法，令恒指倒升最多150點，收市升67點，或0.26%，報26，110點，成交628億元。多隻過去受暴力示威打擊的股份，都急速止跌回升。港鐵（0066）昨日最多曾跌1.72%，低見42.75元，但訂立《禁蒙面法》消息傳出後倒升，收升2.3%，收報44.5元。餐飲零售及本港地產股也迅速反彈，謝瑞麟（0417）升7.14%、大家樂（0341）升5.06%、莎莎（0178）升4.12%、周生生（0116）升1.89%。



憧憬有利社會回復平靜



大市昨日低位反彈近400點，信誠證券聯席董事張智威認為，市場反應認為《緊急法》及《禁蒙面法》能起阻嚇作用，有助減低激進示威遊行活動的人數。但他指出，香港經歷超過三個多月的社會風波，加上環球經濟放緩，令消費意慾大減。過往每逢十一黃金周，相關消費概念股都會被炒起。但由於今年訪港人數大減，市況已不可同日而語。近月已有過百間的商店倒閉，經濟是一環緊扣一環，若消費意慾大減，致零售生意一落千丈，從而引發大規模的裁員、減薪等，或令市民進一步不願消費，形成惡性循環。故本地零售股已成為風眼板塊，短期內都不宜沾手。



他同時指出，相反投資者可北望內地消費股，內地現處於十一黃金周長假，正是市民消費的高峰期。而中美貿易戰持續，中方推動內需代替出口。凡此種種，政策傾斜都有利於內地的消費板塊，如體育用品股等。



投資者觀望導致買賣兩閒



近兩日美股跌幅顯著，反而港股跌幅小於美股。中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，港股早前已出現“十連陰”走勢，等如是先行調整，所以跌幅自然較美股小。他續指，現時港股面對的不明朗因素眾多，除了包括中美貿易談判進展外，美國息口走勢、社會秩序等問題，都影響市場氣氛，投資者目前不敢妄動下，寧願抽身離場，使指數升跌兩面的動力皆不強。



黃偉豪預期，在買賣兩閒下，恒指短期只會反彈至26，300點便會告乏力，若大市再次出現負面消息，恒指下個支持位則為24，900點水平。他建議，投資者只宜短炒上落，例如炒作個別較強勢的新經濟股和內需股，但現時絕不是中長線入貨的時候。



澳門旅客旺 濠賭股造好



個別板塊方面，體育用品股獲大行唱好，當中安踏（2020）再創新高，全日收報67元，上升3.4%，而李寧（2331）更升4.5%，特步（1368）亦升近4%。此外，澳門旅客人流暢旺，亦推高了濠賭股表現，銀娛（0027）反彈2.7%，金沙（1928）更連升4日，昨日再升1.8%。



個別股份方面，美團（3690）再創新高，昨收82.4元，再漲1.1%。至於半新股百威（1876）就行使15%超購配股權，午後曾升至30.05元，首越30元關口並創新高，惟收市倒跌0.3%，收報29.6元，結束兩日的升市。