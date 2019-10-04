聯合早報：“通烏門”凸顯美國政治社會病態

中評社香港10月4日電／新家坡聯合早報今天社論說，美國國會山莊刻下正如火如荼對總統特朗普涉嫌通過向烏克蘭政府施壓，調查前副總統拜登的“通烏門”事件進行彈劾調查。特朗普向外國領導人施壓調查自己在國內的最大潛在政治對手，有利用外交政策為自己爭取個人政治利益之嫌，形同逼迫他國為美國總統的個人利益服務，所以觸發眾議院對他展開彈劾調查。



更深遠的影響是，這種公器私用的做法，打破了國際領導人之間的不明文傳統規矩；而特朗普及其支持者顯然認為，這種規矩是必須排幹的傳統政治污水之一，這將為美國政壇和國際政治發展開啟危險先例。長此下去，特朗普將對美國總統作為自由世界領袖的道德地位造成不可逆的傷害。



據美國媒體報道，今年8月，一名相信是美國中央情報局人員的舉報人，向情報督察長舉報特朗普“行為不正當”。特朗普被指在7月25日與烏克蘭新任總統澤連斯基通電話時，以提供軍事援助為籌碼向後者施壓，要烏克蘭政府對美國民主黨總統競選人拜登和他兒子亨特進行調查。拜登是最有可能代表民主黨在明年總統選舉挑戰特朗普的人選，特朗普陣營視他為最具威脅的對手。眾議院議長佩洛西儘管知道參議院不太可能通過彈劾動議，但出於黨派政治利益考量，而決定對特朗普展開彈劾調查。



除了向烏克蘭施壓，美國媒體進一步揭露，特朗普近期也曾與澳大利亞總理莫裡森通電話，主動且明確地要求澳洲協助美國司法部長巴爾調查“通俄門”事件的源頭；它們指責特朗普此舉是要借外國力量，抹黑前特別檢察官穆勒的通俄調查不公和具政黨色彩。



在國際上，國家領導人之間互通電話是常有的事，尤其是盟友之間。領導人之間存在一套不明文規範，尤其是在官方通電話時有既定議程和談話要點，什麼該說和不該說、什麼是合乎國際規範的要求、什麼用詞遣字合乎國際禮節等，都按照顧問預先擬好的一套說辭。領導人要求他國提供司法援助，針對跨國犯罪、貪污腐敗案、捉拿逃犯等案件給予支援，是很平常的事。然而，這一切都應該在法律框架內進行，不涉及個人利益。