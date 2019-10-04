準副手？張善政與青年新創家互動談政策

張善政接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜顧問團總召、前“行政院長”張善政，今天到台北市創新實驗室和青年新創家互動，了解青年新創產業目前實際狀況以及困境。張善政強調，今天不是來幫韓拉票，而是在擬定政策到一個階段，要出來看看實際狀況，做接地氣的工作，今天就是針對青年創業這一塊。



張善政今天到台北創新實驗室時，一一與進駐團隊聊天，了解他們的產品或主攻的範圍，也和他們分享心得，中午還和年輕朋友一起吃Pizza，聽取10家科技創新團隊的電梯簡報等等。



由於張善政不僅是韓國瑜顧問團總召，也是潛在的副手人選，張和年輕新創家的互動，多少有幫韓補足較為弱勢的青年族群的意味在。



對於今天和青年新創家的互動，張善政表示，在擬定這些青年創業政策時候要接地氣，所以擬定到一個程度，就要到外面來看看實際狀況怎麼樣，是不是有實際幫助，不僅是青年創業，每項政策都會這樣處理，就是做接地氣的工作，而今天是針對青年創業這一塊。



至於韓國瑜在青年部分被外界認為比較弱勢，是否有對策能幫忙？



張善政說，今天來不是幫韓國瑜拉票，是真的要了解青年創業狀況，過陣子會推出有關青年的整套政策，包括創業跟照顧小孩的教育等等層面，等韓國瑜的青年政策端出來，會讓青年有感，知道韓是為他們設想的候選人。