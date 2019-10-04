郭列不分區第一威力猛　柯文哲：要看意願

柯文哲到元智大學出席“南洋北流-台北市 ICT 南鑽人才匯流計劃”歡迎會。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）根據最新民調顯示，若鴻海集團創辦人郭台銘列台灣民眾黨不分區第一名，民眾黨的政黨票將竄升到24%。對此，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲上午在桃園表示，不投藍、也不投綠的民眾本來就佔25%左右，而且是很固定的一群，因此，第三勢力若能整合當然效果更好，但仍要看個人意願。



柯文哲上午到元智大學出席“南洋北流－台北市ICT南鑽人才匯流計劃”歡迎會，會前接受媒體聯訪，做以上表示。



鴻海集團創辦人郭台銘日前與台北市長柯文哲同台，一起為台灣民眾黨的“立委”參選人拍攝競選宣傳照，拉抬民眾黨的聲勢。根據“品觀點”最新民調顯示，如果郭台銘列台灣民眾黨不分區“立委”第一名，民眾黨的政黨票將會竄升到24.3%，外界認為“雙母雞”策略的確能為民眾黨加分。



柯文哲接受訪問指出，過去超過6個月的民調調查看起來，不投藍、不投綠的，本來就是20%到25%，而且是很固定的一群，所以第三勢力能夠有效整合，當然效果會更好。不過是這樣啦，也是要看個人意願啦，就是說大環境是這樣，那還要看每個政治人物，或是說每個人的個人意願，這也不能勉強啊，但是他知道的確這些統計數字都是對的。