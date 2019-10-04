中評鏡頭：葉匡時成韓國瑜分身　粉絲索簽名

高雄市現任副市長葉匡時在地方知名度愈來愈高。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月4日電（記者 高易伸）披藍袍出征20202大選的高雄市長韓國瑜轄下有三位副市長分工合作，除新報到的副市長陳雄文之外，現任副市長李四川及葉匡時在地方廣為人知。葉匡時上午出席民政局活動時，受到鄉親熱烈歡迎，且為葉加油打氣者並不侷限韓粉。高雄市民愛屋及烏，也讓幾位副市長的知名度水漲船高。



葉匡時曾任“交通部”部長，本身就具有全台知名度，葉匡時近日基層行程變多，不少高雄鄉親看到葉，也會主動上前要求合影、簽名。葉匡時來者不拒，出席活動必先稱“代表韓國瑜市長而來”，也讓人見識到這位副市長的工作能力。



葉匡時上午赴三民區地方信仰中心武廟參拜，並為民政局祈福e點通活動揭幕，該活動匯集手機資訊，讓全台民眾可透過下載app在網路程式上規劃高雄宗教觀光景點介紹，是全台最先進、首次亮相的程式軟體。



葉匡時表示，韓國瑜上任後，高雄觀光旅遊增加逾兩成，宗教觀光與旅遊是韓國瑜非常重視的一個項目，葉也大讚民政局長曹桓榮用心，引進手機app系統，讓有宗教旅遊需求的觀光客可透由手機查詢規劃路線，是結合民政與觀光的新突破。



武廟主委黄富濃也全程接待，畢竟這裡過去曾被視為綠營大樁腳，在韓國瑜上任後，重視宗教活動與地方信仰，也讓武廟主委全程出面接待，備受肯定。



葉匡時來武廟參拜，跟地方鄉親搏感情，有市民要求合影、簽名也來者不拒，甚至蹲下來幫支持者簽名，展現親和力。