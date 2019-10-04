李佳芬參拜基隆慶安宮　盼創造兩岸和平

李佳芬到基隆慶安宮參拜。（中評社 李其樺攝） 中評社10月4日基隆電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天前往基隆，為國民黨基隆“立委”參選人宋瑋莉輔選，第三站來到基隆慶安宮參拜，祈求2020勝選。李佳芬表示，希望創造兩岸和平，讓高雄和基隆再造繁榮。



韓國瑜平日一到五拚市政，六日才能拚選舉，李佳芬代夫出征，全台跑透透，替國民黨各地“立委”參選人站台輔選，除了替丈夫分憂，也達到替黨籍“立委”參選人和韓國瑜加分的效果。



李佳芬稱曾任基隆市議會議長、現任市議員的宋瑋莉是非常好的基層民代，跟她聊天的過程發現她非常了解基層老百姓的辛苦，老百姓要的是安居樂業，基隆和高雄很像，有很好的條件，相信基隆和高雄的榮景一定可以再造，只要我們創造兩岸和平，社會創造和諧，大家齊心協力，台灣一定有最好的機會可以發展。



現場媒體提問，民進黨一直以兩岸關係打選戰，好像不顧民生問題，李佳芬僅簡短回應“大家一起努力，好不好？”便結束參拜行程，在數十名韓粉護衛隊簇擁下，上車離開慶安宮。



慶安宮媽祖廟有300多年歷史，為基隆著名市定古蹟。慶安宮現任主委童永，為民進黨籍前“行政院長”賴清德的親舅舅，與綠營關係匪淺，不過今天童永並未出席，由他的妻子陳美全程陪同李佳芬和宋瑋莉參拜。



陳美表示，媽祖信仰沒有分藍綠，“總統”和“立委”沒有特定支持對象，任何人都可以來參拜。