滷肉飯老闆娘不捨韓被黑　要選民睜大眼睛

韓國瑜最愛吃的滷肉飯店家老闆娘鍾書鳳不捨韓被黑到無極限。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月4日電（記者 高易伸）位於高雄武廟市場，去年因韓流風潮爆紅的“府城虱目魚”滷肉飯老闆娘鍾書鳳4日接受中評社訪問表示，韓國瑜是她看過最認真的政治人物，但最近打擊韓、黑韓的實在太多，讓人非常不忍心。鍾一邊煎著虱目魚肚一邊說，希望中間選民除了聽到新聞所說之外，更要用自己的眼睛去看看、去求證這些消息。



去年韓國瑜以“一碗滷肉飯”打造庶民親民形象，連帶也捧紅了這間韓時常光顧的滷肉飯小吃攤。



如今韓國瑜披藍袍出征2020大選，受到藍綠各路的嚴格檢視與抹黑，讓滷肉飯老闆娘鍾書鳳非常不忍心。



鍾書鳳向中評社表示，韓國瑜上任高雄市長9個多月，高雄整體環境真的有改善。自己是開店做小生意的，根本無需押寶藍綠，但這次看到這麼多綠營、藍營都有人要對韓進行抹黑、打壓，這是她第一次對綠營選舉手段感到反感。自己眼中的韓國瑜依舊認真做事，卻被大家黑成這樣，不只她，其實基層有很多人都很捨不得。



鍾書鳳話匣子打開便停不了說，中間選民千萬不要人云亦云，彷彿大家講什麼你就聽什麼！現在網路上有很多黑韓的耳語訊息都是錯誤的，但這些訊息會影響民心。她身為高雄市民就覺得韓國瑜做得很好，她甚至鼓勵在國民黨沒有其他人民調贏過韓時，韓就應該去選“總統”，因為各縣市都有期待他的選民。



鍾書鳳表示，因為台灣百姓對韓國瑜寄託，而且這個寄託是很強烈的，這些民調做得出來嗎？他們根本不相信民調，韓國瑜上任後如果真的“說一套、做一套”，他們早就先打折扣了，可是就真得沒有啊！韓這麼認真在做事，團隊很多市政工作也有新的氣象，但卻要被黑成這樣子？我們現在不說，但不代表我們心裡沒有主張、沒有意見。

