洪秀柱台南關廟參拜　深入綠營票倉

洪秀柱今天到台南關廟公有市場拜票與民眾合影。（洪秀柱臉書） 中評社台南10月4日電／國民黨前主席洪秀柱參選台南市第六選區“立委”，今天上午到關廟山西宮參拜，被問到台南市議員喊話黨內大老不要卡位不分區“立委”，她說，這代表基層聲音，相信黨中央有智慧提出一份足以提振黨的士氣也能給社會好觀感的名單。



被問到黨籍2020參選人韓國瑜民調低，她強調，若韓真的不好，對手需要鋪天蓋地黑韓嗎？這代表韓是值得畏懼的，也強調選戰應該拉回總體檢民進黨執政成果。



面對選戰進入倒數百日，洪秀柱今天開始在台南展開近20場跑攤行程，上午來到山西宮參拜，許多支持者到場加油打氣，獻花高喊柱柱姐凍蒜；來台南參選對她而言是新鮮經驗，她當然要勤走基層，這周剛好是重陽節敬老活動，她除了例行行程之外，也會參加好多個里的敬老活動，希望握遍每一雙手。



針對台南市議員、同時也是台南第一選區參選人蔡育輝跟第五選區參選人蔡淑惠昨天喊話黨內大老不要卡位不分區提名“立委”，洪秀柱說，不分區提名是黨的責任，整個名單出來期盼能提振黨的士氣，也給社會一個好的觀感，這是地方有意參選同仁的聲音，相信黨中央有智慧，畢竟，不分區人選對國民黨的選舉是有影響的，期待黨中央提出一個有戰鬥力、論述能力、專業的漂亮名單。



面對最近韓國瑜民調低，她說，這必須從兩方面來看，一來是黨內紛擾讓外界對國民黨表現觀感欠佳，連帶也使得對於國民黨提名候選人有不一樣看法，這可能是影響因素之一，但是，也不要忘掉從另一個層面來看，如果韓國瑜真是那麼不受歡迎、民調下滑的候選人，為何對手民進黨還要鋪天蓋地、用各種手段打擊他、黑他？代表他是一個讓人畏懼的對手，是一個很強的對手。她強調，必須將整個選舉焦點轉回到針對民進黨這些年執政總體檢，到底民進黨執政是否合乎我們心意。