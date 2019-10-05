中評揭秘：90後百人團隊完成煙花樹畫面

90後餘氏科技負責人餘志遠和他的一百多人的團隊完成的煙花樹畫面（中評社圖片） 中評社北京10月5日電（記者 張爽）十月一日晚，慶祝中華人民共和國成立70周年群眾聯歡活動在天安門廣場隆重舉行，精彩絕倫的煙花表演是聯歡活動的亮點之一，長安街南側7棵高25米的煙花樹上呈現的三維動態煙花圖案更是突破了重重技術難關，讓世界驚艶。煙花樹上的3套畫面——美好家園，牡丹盛開和欣欣向榮，是90後餘氏科技負責人餘志遠和他的一百多人的團隊歷時10個多月的時間完成的。



餘志遠介紹，整個“3D立體動感煙花繪卷”篇章使用了煙花近10萬筒（發）。單其中一個最輕的牡丹花裝置就重達3.6噸，牡丹花的花瓣展開後整朵花寬度達到10.5米。而美好家園兒童畫更甚，單個畫就有196平方米，平均每個裝置將近4.5噸，這個的7個畫面組合在一起，這是以前想都不敢想的。



傳統煙火表現形式千餘年來幾乎一成未變，只限於中高低空禮花彈、禮花等等。直到最近十幾年，燃放師們才開始嘗試創新煙花新的表現力。從最初的架子煙花、字幕煙花、圖案煙花等新型煙花表現形式，再到以鋼絲網為燃放載體的字幕煙花、圖案煙花、網幕煙花的出現，無不是煙花人不斷努力創新的成果。60 周年華誕的精彩的網幕煙花還歷歷在目，但是煙花藝術始終無法真正的突破平面的表現形式。這一次，中國煙花人經過將近一年的研究與摸索，上千次的實驗，終於讓煙花表現形式取得重大突破。“3D立體動感煙花繪卷”的出現，將整個煙花行業煙花表演表現形式的藝和技推向一個全新的高度。



餘氏科技負責人餘志遠和他的一百多人的團隊主要負責煙花樹上的3套畫面：美好家園，牡丹盛開和欣欣向榮。這三部分都屬於“三維動態煙花”，也是整場煙花表演的亮點，也是活動能否圓滿完成的關鍵部分，堪稱重中之重。餘志遠說，“這是一次非常艱巨又極度光榮的任務，從接到任務開始，到不斷的試驗創新，都是一心想著怎麼把產品做到滿意的效果，說實話是壓力很大，但是能完成這次使命，在慶祝中華人民共和國成立70周年聯歡活動上為祖國奉獻出一份自己的力量，這種榮譽感是無法比擬的。”



活動圓滿結束後，餘志遠鬆了一口氣。談起整個創作過程，餘志遠透露，其實從去年12月就開始在做準備了，而其中最難的是三維的效果，就是要讓煙花“動”起來，餘志遠和他一百多人的團隊畫了一千多張手稿，在網幕煙花的基礎上做了幾十次試驗，主要是要讓網幕煙花和機械設備高度結合，要讓網幕煙花“動”起來。



“以前的網幕煙花都是平面畫，2D的，這次用到的是3D的立體畫面，也是一個全新的突破，我們也申請了專利。”餘志遠說“今年1月的時候做的第一次試驗，陸陸續續一直跟蔡國強老師溝通和改進，中間反覆試驗了很多次，一直到5月才算基本合格，主要是平面煙花的畫面和3D裝置的結合確實很困難，一共實驗了有50多次吧。”



談起和本次聯歡活動焰火總導演蔡國強的合作，餘志遠說，“我們公司跟蔡老師合作過很多年了，慶祝中華人民共和國成立60周年聯歡活動的時候做過3副煙花畫面也是我們跟蔡老師合作的。蔡老師跟我父親也是多年的朋友，我們對蔡老師是非常敬仰的態度，他是我們煙花藝術界第一人，能參與到他的作品裡面也是非常榮幸的一件事。”



牡丹花開靈動自然，美好家園童趣躍然而出，在這背後靠的的上百台精密電機在控制，想要突破平面的動感隨之而來的是超乎想象的困難。為了保證煙花燃放的效果和安全，這近10萬發的煙花都有著自己獨立的身份證，每一發都有著精確的身份編碼。並且都配備了雙點火系統，每一發煙花上都連接著一主一副兩個點火頭，由兩套獨立系統控制。



餘志遠說，“為了這次晚會，我們還專門重新升級設計了新一代的點火機盒和新型的線纜，它們可以做到更精准的進行焰火畫面的齊發和跑動操作，並且解決了老機盒容易出現搭鐵誤點火的情況。確保這次燃放能做到‘萬萬無一失’”。

