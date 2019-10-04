香港小組穿針引線　書法名帖撥交北京

書法珍寶《伯遠帖》（圖片來源：大公報） 中評社香港10月4日電／《伯遠帖》、《中秋帖》、《五牛圖》、《韓熙載夜宴圖》……近年來，這些文物一經展出就圈粉無數。然而，很多人不知道它們有一個共同的特點，即均由“香港秘密收購文物小組”從香港購回，這也反映了新中國成立初期中國流失文物回歸的歷程。



民國以來，由於連年戰亂，大量珍貴文物流至香港，吸引眾多中外藏家、文物商販目光，文物面臨著進一步流失的危險。新中國成立後，在周恩來總理親自關心下，時任文化部文物局局長的鄭振鐸成立“香港秘密收購文物小組”，專門在香港從事珍貴文物搶救工作，保護和追回了大量流失的文物。其中，又以《中秋帖》和《伯遠帖》的回歸最為後人所樂道。



王獻之《中秋帖》、王珣《伯遠帖》和現藏於台北故宮博物院的王羲之《快雪時晴帖》被乾隆統稱為“三希”。清末時，中秋、伯遠二帖被溥儀攜出紫禁城，其後幾易其手，輾轉至港。



1951年10月，鄭振鐸得悉“二希”即將詢價出售的消息後，立即啟動文物搶救工作。時任文化部文物局副局長的王冶秋奉命偕同上海文管會主任徐森玉、北京故宮博物院院長馬衡兼程南下談判，最終成功購回“二希”，撥交北京故宮博物院收藏，結束了兩件國寶長達數十年的顛沛流離。此後幾年間，“文物小組”有計劃的征集了唐韓滉《五牛圖》、五代董源《瀟湘圖》、宋徽宗趙佶《祥龍石圖》等重要文物。



（來源：大公報）