社評：國慶閱兵展自信　美國不必過於慌張

中評社香港10月5日電（評論員 彭念）中國盛大的國慶70周年大閱兵讓美國深感不安。閱兵剛落幕，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）就警告道，中國的軍事發展正試圖侵蝕美國的軍事優勢。美國《華爾街日報》網站也發表文章稱，在中國國慶閱兵中展示的先進武器顯示，在軍事方面，美國對中國的技術優勢正在迅速縮小。



毫無疑問，在美國看來，中國在國慶閱兵式上所展示的大量高科技武器對美國構成了嚴重威脅。這種強烈的威脅感知極大地激發了美國與中國大搞軍事競爭的意願和行動。



作為對中國在閱兵式上亮出東風41洲際導彈的回應，美國隨後從加州成功試射一枚無彈頭民兵-3型洲際彈道導彈。不僅如此，薛瑞福還披露美國國防部今年6月已設立負責中國事務的新部門，協調美軍與解放軍關係以及美國跨部門對華戰略。



考慮到美國已經將中國列為最主要的戰略競爭對手（美國國務卿蓬佩奧還曾稱中國已經超越俄羅斯成為美國的“頭號威脅”），中美在軍事競爭的強度和烈度都可將在閱兵式結束後呈現上升趨勢，從而對中美兩國關係帶來嚴重的負面影響。



一方面，美國將更加認真和細緻地評估中國軍事現代化進程，並針對性地提升軍備競賽的程度和範圍。正如薛瑞福所言，美國國防部將在閱兵式結束後對中國的新式武器裝備做“賽後分析”。這凸顯出美軍對中國軍事現代化進程加速推進的日益重視。



在這種背景下，美軍勢必會針對中國上升勢頭較猛的特定軍事領域進行一定限制。尤其是在中國將戰略導彈部隊單列出來，並大步伐提升戰略核威懾能力的背景下，美軍進行相對應的武器升級換代，或在靠近中國的周邊地區部署戰略核武器都有可能是可供選擇的戰略部署選項。



另一方面，美軍也會從整個戰略層面考量中國軍事現代化進程快速推進後中國軍事思想或戰略的新變化，並作出相對應的預判和應對。薛瑞福在國慶閱兵後的演講中也透露，美國國防部已經設立專門的中國軍事事務部門。而在美國國防部此前的部門設置中，中國與日本、韓國、蒙古等國家歸在一起。對此，新加坡國立大學東亞所資深訪問學者黎楠表示，如今中國事務獨立出來，意味美國將對中國軍事發展更關注，尤其資源配置和政策導向方面，都可能為中國帶來更大壓力。



可以預料，美軍未來對中國軍事戰略的關注度將大幅提升，對中國軍事競爭也將更加激烈。而在當前中美軍事交流幾乎停滯、雙邊關係陷入僵持的嚴峻形勢下，軍事競爭只會給中美兩國帶來潛在的衝突風險，使中美關係更加“雪上加霜”。為今之計，中美兩國政府應從維護地區穩定局勢的大局出發，主動對軍事競爭施加一定的影響和限制，以避免中美兩軍“擦槍走火”。



對於中國的國慶閱，美國不必過於慌張。薛瑞福即將對中國進行訪問，希望屆時中美兩軍能夠多一些理解和包容、少一些誤解和誤判，儘量將軍事競爭控制在一定範圍和烈度內，同時採取有力措施促進兩軍交流，不給中美關係“添堵”。

