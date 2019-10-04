團體請願促速訂禁蒙面法

“支持訂立禁蒙面法關注群組”昨日向特首請願，要求盡快實施禁蒙面法、緊急法。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月4日電／連月大肆破壞全港各區的暴徒往往蒙面示人，造成執法機構拘捕、檢控及起訴的困難。多個團體昨日到政府總部請願，促請特區政府速立《禁蒙面法》。



“反黑金、反港獨關注組”約30名代表昨日下午在政總門外集合，並高呼“譴責暴徒 蒙面犯法”以及“不要暴力 市民受夠了”等口號，及將寫有“致林鄭特首”的請願信交予特區政府代表。



團體召集人黃引祥指出，香港近月暴力不斷，有個別激進分子借機大肆破壞，甚至攻擊市民，嚴重破壞香港法治，“這些暴徒都不約而同是蒙面犯法，明顯是想借蒙面逃避刑責，這是所有尊重法治的香港人都不能接受的。”



蒙面已變行兇“通行證”



他強調，香港市民正生活在水深火熱之中，希望特區政府盡快引用《緊急法》，立法禁止蒙面，保障市民以及警隊安全。



“支持訂立禁蒙面法關注群組”一行30人同日下午手持標語和橫額前往政府總部向特首請願，要求實施禁蒙面法、緊急法。



他們強調，蒙面更已變成了行兇的“通行證”，“香港不能這樣下去了，我們要繁榮和諧的香港，我們強烈要求特區政府用最快的速度訂立禁止蒙面法，啟動緊急法止暴制亂，守護法治，還港安寧，阻止暴力和破壞的繼續發生。”



（來源：文匯報）