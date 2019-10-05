民進黨若推蔡賴配　楊其文：獨派不一定買單

楊其文認為，民進黨推蔡賴配，獨派不一定會買單。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）民進黨蔡賴配成形可能性越來越高，推蔡賴配其中目的為拉攏對初選不滿的獨派。不過，“一邊一國行動黨”召集人楊其文接受中評社訪問表示，過去3年多民進黨跟所有獨派團體切割乾乾淨淨，到了選舉才來要票，不認為蔡賴配獨派會買單。



民進黨透過初選推出蔡英文角逐2020大選，不過在初選過程中，因時間一延再延與規則被改變，使得在初選時挺前“行政院長”賴清德的獨派不滿。面對此狀況，民進黨就期盼讓賴清德與蔡英文搭配，藉此安撫對初選不滿的獨派，針對民進黨此策略，楊其文接受中評社訪問提出上述說法。



楊其文表示，若按照目前媒體的跡象來看，蔡賴配成行的可能性蠻高的。不過楊也說，過去3年多民進黨跟所有的獨派團體與社團都切割的乾乾淨淨，如東奧正名等不敢做與獨派的期待不同，對於獨派從來不過問、不在意 但每次到了選舉就來要票。



若蔡賴配成行，楊其文指出，在上述情況下，他不認為能有效拉攏獨派，獨派不一定會買單，除非落實守護台灣立場，並提出具體的作法。



談及呂秀蓮參與2020大選連署，楊其文指出，他觀察到很多獨派都支持呂秀蓮，且“怎樣都不投給蔡英文”，因為呂秀蓮對於台灣的立場清楚且重來沒有退縮過，反觀民進黨過去跟人民走上街頭，反威權希望“獨立建國”，但現在都不敢。



楊其文強調，呂秀蓮對於蔡英文的選情一定會有影響，過去很多含淚票者，明明知道呂秀蓮選不上，但還是會把票投給呂秀蓮，目的就是要告訴民進黨無法認同主張。



楊其文認為，呂秀蓮的連署會過關，呂喊出的40萬份應該有機會，若能達到這個數字將非常理想。



