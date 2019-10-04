國際風情匯聚第二十一屆北京國際旅遊節

中評社北京10月4日電／由北京市文化和旅遊局等單位主辦的第二十一屆北京國際旅遊節3日在北京世園會草坪劇場開幕。在為期3天的活動中，來自國內外的20餘支表演團隊，將呈現一場匯聚國際風情的文化旅遊盛宴。



據主辦方介紹，北京國際旅遊節自1998年創辦至今已成功舉辦20屆。本屆活動以“匯聚多彩文化 暢游魅力北京”為主題，將舉行“絲路風情，舞動世園”盛裝巡游、“美好生活，歡聚世園”主題演出、“文化互鑒，京彩世園”國際文化旅遊創意市集和“璀璨京華七十年”北京文化旅遊圖片展等系列活動，以多彩的國際風情呈現精彩的藝術盛宴，豐富市民和遊客的假日生活。



活動期間，來自15個國家的24支國際表演團隊將帶來20餘場巡游和主題表演，並與市民和遊客一起歡樂互動，搭建中外民間友好交往的橋梁，表達中外人民對美好生活的共同向往。



開幕式現場，盛裝表演共分“盛世華誕”“絲路文明”“亞洲風采”“生態家園”“美麗世界”五大篇章，以富有表現力的演出，點燃了現場觀眾的熱情。在“盛世華誕”篇章的創編節目《母親是中華》中，來自祖國南大門守護者——深圳海關藝術團的演員身著56個民族的節日盛裝進行表演，他們用國粹京劇、地方戲豫劇為代表的傳統藝術，以及北京民俗、非遺等特色表演，展現了中國傳統文化的魅力。



作為北京國際旅遊節的傳統經典節目，精彩的國際風情表演也分外搶眼。來自俄羅斯、捷克、斯洛伐克、匈牙利的節目充滿濃鬱的絲路風情，保加利亞、哥倫比亞、厄瓜多爾等國家的民間藝術表演表達了人們對生態家園的美好祝願。



（來源：新華網）