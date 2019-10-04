瀏陽煙花點靚國慶之夜

中評社北京10月4日電／國慶佳節，古城長沙，張燈結彩。夜幕降臨，音樂響起，絢麗的煙花在橘子洲上空中競相綻放，引來陣陣歡呼聲。



10月1日晚，主題為“秋之頌·我和我的祖國”的音樂焰火晚會在長沙的“山水洲城”之間上演，絢麗的煙花把城市夜空裝點得花團錦簇。數十萬群眾聚集在湘江兩岸，共同歡慶盛世，歌唱祖國。



創作執行這場音樂焰火晚會的，是來自湖南瀏陽市一家煙花公司的團隊。負責人陳耀介紹，本場音樂焰火晚會分為“偉大祖國”“錦綉瀟湘”“幸福長沙”“築夢中華”四個篇章，持續20分鐘，表達了對偉大祖國的美好祝願。



在最佳觀景點杜甫江閣附近，現場氣氛十分火爆。架子煙花打出“秋之頌·我和我的祖國”九個大字，數字高空煙花呈現出“70”特效字幕，如稻穗般金燦燦的“錦冠瀑布”煙花一瀉而下，漫天“國旗紅”點燃了觀眾的愛國情懷……



據介紹，在1日晚舉行的首都國慶聯歡活動，也閃耀著瀏陽創意煙花的絢麗光影。4家瀏陽花炮企業與同行一道，用最具創意的燃放效果，為首都市民獻上了一場視覺盛宴。



“在首都焰火表演中，‘3D立體動感煙花畫卷’是最精彩看點之一，全部由瀏陽企業負責創作、生產、燃放。”瀏陽市某煙花公司技術總監危成焰說，三幅畫卷分別為“美好家園”“牡丹盛開”“欣欣向榮”。



“傳統工藝製作的煙花，無法突破平面的表現形式。”危成焰介紹，參與技術攻關的瀏陽企業，通過將智能機械與傳統煙花的跨界融合，開發出精准控制煙花的動態效果技術，最終打破平面表現形式的限制，實現了立體化、動態化的呈現效果。

