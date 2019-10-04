慶雙十！韓國瑜號召海內外朋友高雄參加升旗

韓國瑜在鳳山行政中心舉行“潮國慶”記者會。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月4日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜4日下午在鳳山行政中心舉行“潮國慶”記者會，號召海內外朋友雙十節來高雄參加升旗典禮，一起激發“愛國心”。會後媒體追問韓批民進黨蔡英文“詐騙”一事？韓再次表示，蔡執政3年半是不是“無能”？“中華民國”對外關係一個接著一個斷交，蔡要連任說自己最能守護主權，這是不是詐騙？



韓國瑜表示，蔡英文說守護“中華民國”主權最強而有力就是她本人，其實這3年半執政，“中華民國”對外交的關係一個接著一個斷交，如何守護“中華民國”的主權？所以我才講這不是守護主權，這是詐騙行為。



韓國瑜說，事實上從選舉迄今，我從來沒有罵過一個人，即使我天天被抹黑、被扭曲都是一樣的，一直堅持著民主價值及愛與包容，我想蔡英文應該好好思考一下，她執政三年半是不是“無能”？如果要繼續連任，是不是有詐騙行為？大家好好思考一下。



對於雙十慶典韓國瑜主政的高雄市要擴大辦理，韓表示，有好多市民朋友近來打電話反應，說已經有好幾十年沒在高雄街頭看到“國旗”，大家內心都非常開心，這次10月10日辦的升旗典禮，歡迎海內外所有朋友來到高雄參加升旗典禮，一起慶祝“中華民國”生日，這是非常重要的。



韓說，我們學子、選手在海外參加運動比賽、技能的挑戰，都是背著國旗，這些都是非常重要的。愛國的意識到了“國慶日”大家一起把它激發出來，這對國人信心、國家向心力是非常重要的。