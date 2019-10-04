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《禁蒙面法》10月5日生效最高判囚1年
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2019-10-04 15:37:47
林鄭月娥宣佈引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》。（圖片來源：橙新聞）
中評社香港10月4日電／特首林鄭月娥舉行記者會，宣佈會同行政會議，通過引用《緊急情況規例條例》（緊急法）訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），周六（5日）凌晨零時起生效。
任何人不得在身處以下活動時，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，包括非法集結、未經批准集結等。一經定罪，可處第4級罰款及監禁1年。
出席記者會的還有政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超等。
來源：橙新聞
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