《禁蒙面法》10月5日生效最高判囚1年

林鄭月娥宣佈引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》。（圖片來源：橙新聞） 中評社香港10月4日電／特首林鄭月娥舉行記者會，宣佈會同行政會議，通過引用《緊急情況規例條例》（緊急法）訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），周六（5日）凌晨零時起生效。



任何人不得在身處以下活動時，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，包括非法集結、未經批准集結等。一經定罪，可處第4級罰款及監禁1年。



出席記者會的還有政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超等。



來源：橙新聞