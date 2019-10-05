基隆主委黃希賢答中評：韓國瑜民調能翻轉

國民黨基隆市黨部主委黃希賢。（中評社 李其樺攝） 中評社10月5日台北電（記者 李其樺）近日多家民調顯示，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜民調持續落後對手民進黨蔡英文，民調差距甚至達10%以上。國民黨基隆市黨部主委黃希賢接受中評社訪問表示，對韓國瑜有信心，有機會重演去年高雄市長選舉，一舉翻轉民調差距勝選。



黃希賢歷任國民黨黨代表、船務代理聯合會常務理事、台北市船務代理商業同業公會理事長，去年返回基隆家鄉，擔任國民黨基隆市黨部主委，今年6月參加基隆“立委”黨內初選落敗，經黨主席吳敦義慰留，繼續留任基隆市黨部主委。



今天中午韓國瑜的妻子李佳芬陪同國民黨基隆“立委”參選人、基隆前議長、現任議員宋瑋莉參拜慶安宮，活動結束後，中評社記者在慶安宮前訪問黃希賢。



針對韓國瑜民調持續落後蔡英文，黃希賢表示，就全台性的民調來講，韓國瑜與蔡英文的民調每家都不同，差18%的也有，差20%的也有，這方面韓國瑜的後勁和發動是非常有力的，激發起來的話，搞不好會重演去年他選高雄市長的時候，翻轉民調差距，這點我們非常有信心。



基隆市目前是民進黨市長林右昌執政，黃希賢表示，從2000年後，基隆已經不再是藍大於綠，歷經兩次大選，上屆2016年選舉，藍大於綠的比例已經翻轉了，藍軍得票率僅將近35%，很明顯地告訴我們，我們不但輸掉選舉，也宣告藍軍的基本盤已經被翻轉了。



黃希賢認為基本盤被翻轉，不是因為改變，是因為藍軍支持者不願意出來投票，這次他非常有信心，軍公教選民一定會出來力挺國民黨，這3年半來蔡政府的執政無能讓藍軍非常“有感”，一定會支持藍軍重返執政，讓綠地變藍天。



基隆人口約37萬人，只有一席立委，目前是民進黨蔡適應，國民黨提名前基隆市議會議長、現任市議員宋瑋莉挑戰。



黃希賢指出，蔡適應當上“立委”後，主要專注在“國防、外交”，為基隆鄉親爭取的服務、福利和經費，對一般市民來講是有限的。



黃希賢接著說，宋瑋莉的優勢在於她出身基層，當過副議長和議長，在基層的聯繫和動員，絕對比蔡適應有更大的優勢。