副手人選？周錫瑋：做韓國瑜的小弟很驕傲

周錫瑋致詞。（中評社 李其樺攝） 中評社基隆10月4日電／針對中國國民黨2020參選人韓國瑜副手人選，前台北縣長周錫瑋4日陪同韓國瑜妻子李佳芬到基隆跑行程時表示，幫韓國瑜做事，不求任何高位。國民黨員無所求外，還要有誠信，“做韓國瑜的小弟很驕傲。”



參與國民黨2020黨內初選落敗的周錫瑋今陪同韓國瑜妻子李佳芬到基隆跑行程，參加韓國瑜與國民黨“立委”參選人宋瑋莉聯名競選辦公室揭牌活動，他在上台致詞時提及外界嘲諷韓國瑜是“落跑市長”，但韓國瑜一開始沒有想選市長，也沒有想選“總統”，因為韓國瑜的個性是很隨和、無所求，但“我支持他選“總統”！”



對於日前傳出“韓周配”，周錫瑋表示，初選後有一天太太要他跟韓國瑜說，“我們幫他做事，不求任何高位，因為我們也是無所求，就是依循“中華民國”的民意。”



周錫瑋說，這就是他天天幫韓國瑜跑選舉的原因，因為國民黨員無所求之外，還要有誠信，他在參加黨內“總統”初選時已承諾，若落選一定支持黨提名的“總統”候選人。“從民調公布那一天開始，我就講了，要做韓國瑜的義工、志工，甚至小弟。”



周錫瑋說，“當韓國瑜的小弟，很驕傲！”最近很多人都在說“誰配誰”，“不要講這些問題，不要給韓國瑜製造困擾。只要全心全意輔選國民黨，確定副手後也會全心全意的支持韓國瑜。”