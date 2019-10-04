傳吳敦義只顧“立委”選戰　韓陣營：一起加油

中評社台北10月4日電／外傳國民黨主席吳敦義關注“立委”選戰勝過“總統”，韓國瑜陣營發言人葉元之今天表示，“總統”和“立委”參選人本是互相拉抬，吳敦義幫“立委”或“總統”都是一樣的意思，他們跟黨中央聯繫順暢，也感謝吳敦義的幫忙，一起加油。



吳敦義在2020選戰倒數百日撤換操盤手組發會主委李哲華，黨內、基層憂慮，近日又傳出吳敦義私下與友人討論選情，對“立委”選戰關注度遠超過國民黨“總統”參選人韓國瑜，引發外界聯想。



中央社報道，國民黨“總統”參選人韓國瑜競選發言人葉元之今天在國民黨中央接受媒體聯訪時表示，韓陣營跟黨中央聯繫順暢，也很感謝吳敦義對韓國瑜的幫忙。



媒體詢問，韓陣營是否支持吳敦義將自己列入不分區“立委”第一名，葉元之表示，這是黨主席職權，他們都尊重。



不過，中央委員連勝文日前指出，“無私”才是國民黨勝選關鍵，葉元之表示，大家都是希望黨好，吳敦義應該也有他的考量，明年選戰是攸關國民黨能否重返執政的關鍵，大家一起加油。



外傳鴻海創辦人郭台銘開給韓國瑜兩個見面的條件，要與特定媒體切割並說明對對岸的態度，葉元之說，目前沒有跟郭台銘見面的規劃。



媒體追問，韓陣營是否認為郭陣營開的兩個條件太嚴苛，葉元之說，的確有一些基層、台北市議員這樣認為，但內部沒有聽到這樣的說法。



選戰倒數不到百日，近日民調仍顯示韓國瑜落後蔡英文，葉元之說，民調起起伏伏，韓陣營會按照自己的步調，爭取更多年輕族群的支持，並且將把主軸拉回國政，過去幾年經濟不好、兩岸關係緊張、一直失去邦交國，若大家想要過好日子，當然就要投給國民黨。



至於韓國瑜何時請假開始打選戰，葉元之說，目前還沒有規劃，若有會向大家說明。