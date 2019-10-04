特朗普電話門延燒　拜登兒子政商關係也成焦點

中評社香港10月4日電／美國總統特朗普疑施壓烏克蘭總統調查前副總統、民主黨2020總統大選參選人拜登父子的電話門疑雲延燒，但拜登兒子韓特憑藉父親與烏克蘭、中國間的生意往來，也再次成為焦點。



中央社報道，拜登2009年就任副總統後，他兒子韓特就尋求與外國團體做生意的機會，且多半與父親的工作有所交錯。韓特是個訓練有素的律師，2014年5月，登記於賽普勒斯、烏克蘭最大天然氣公司之一的Burisma Holdings宣布韓特成為董事會一員。



但當時Burisma公司正處於敏感時機。2002年創設Burisma公司的創辦人茲洛切夫斯基後來成為亞努科維奇政府的環境部長，亞努科維奇於2014年2月因大規模群眾示威而被罷黜，西方國家鼓勵烏國新領導人查辦貪瀆，英國也凍結與茲洛切夫斯基有連結的倫敦銀行帳戶內2300萬美元，尋求烏國協助查洗錢案。



在英國要求協助後，烏克蘭檢方也展開自身對茲洛切夫斯基與Burisma公司的調查，一開始是調查茲洛切夫斯基有無盜用公款。



但就在2014年春天，Burisma開始將一些傑出外籍人士引進董事會。在宣布納韓特入董事會時，Burisma稱韓特能就“透明度、協作治理、責任、跨國拓展和其他要項”等提供良善建議。



韓特任職Burisma董事會的酬勞，則透過美國公司Rosemont Seneca Bohai LLC支付。這間美國公司是由韓特一位生意夥伴阿契爾（Devon Archer）設立，阿契爾本身也是Burisma的一名主管。2014與2015年的銀行紀錄顯示，阿契爾的公司從Burisma收到資金，並支付韓特超過85萬美元；到今年以前韓特一直都是Burisma的董事會成員。