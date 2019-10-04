高雄推雙十慶典包1450元　嘲諷綠營網軍

韓國瑜強調，很多市民反映高雄很久沒看到旗海飄揚的景象，大家內心都很感動。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月4日電（記者 高易伸）批藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜今日下午在鳳山行政中心公布雙十慶典系列活動，吉祥物高雄熊跟咪魯手持“國旗”進場，萌翻所有人。韓也力邀海內外朋友雙十連假赴高雄參加升旗典禮、草地音樂會並欣賞夜間煙火施放。高雄市長韓國瑜特推介限量的雙十慶典國慶包，每份要價新台幣“1450”元，“1450”為綠營網軍通稱，此一數字也帶有反諷“黑韓網軍”的意味。



韓國瑜表示，今年的雙十國慶要讓高雄再次旗海飛揚，創造屬於台灣人的驕傲。為讓民眾更清楚瞭解高雄雙十慶典完整攻略，特邀“觀光局”、警察局及交通局說明活動亮點、優惠、維安及交通資訊，歡迎大家在連續假期來高雄吃光、喝光、買光。



高雄市舉辦的“潮國慶”系列活動將從10月9日開跑，由民間舉辦“高雄金曲之夜演唱會”打頭陣，邀請知名金曲巨星齊聚捷運鳳山西站旁廣場，一同重溫60至90年代的音樂光輝時刻。



10月10日上午7時韓國瑜將現身高雄展覽館東側廣場參加別出心裁的升旗典禮，當天除了有精彩儀隊表演，還能與韓國瑜一起拼“國旗”拼圖，現場也準備千份國旗運動毛巾與多項摸彩獎品。下午3時將移師大樹舊鐵橋草地音樂會，現場有在地農產、知名伴手禮、街頭藝人等。傍晚將在大樹舊鐵橋施放雙十慶典煙火。



今日活動也找來10位雙十節出生的民眾跟韓國瑜一同號召，其中永安區區長林國慶本身就是雙十國慶出生的“寶寶”，林國慶表示，永安這幾日掛起國旗，很多鄉親都跟他說，永安已經有30年沒看到國旗飄揚了，大家內心非常感動。韓國瑜上任後，整個高雄的氛圍都不一樣了，現在國旗快要一旗難求。



韓表示，雙十節是“中華民國”的生日，也是發揮、激發愛國心，凝聚國人向心力的重要節日，最近有好多市民打電話反映說已經有好幾十年沒在高雄街頭看到“國旗”，大家內心都非常開心。因此這次雙十節高雄市要辦“升旗典禮三部曲”，歡迎海內外所有朋友來到高雄。