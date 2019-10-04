陳學聖：韓國瑜選情可用漸入佳境形容

陳學聖。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）針對民進黨蔡英文民調持續領先中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜至少百分之十，何時才能看到“黃金交叉”？國民黨“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，估計大選前一個月就看到，他說，蔡已經到達她的高點，不可能再繼續上去，韓曾經到達高點，現在下滑，證明有成長空間，只要找出原因，就可以贏過蔡英文。



國民黨桃園市議會黨團上午召開桃園市府重大工程“廠商跳票、廠商跳腳”記者會，陳學聖也出席關切，會後接受中評社訪問。



中評社問，距離大選剩下不到一百天，韓國瑜民調仍大幅落後蔡英文，怎樣改進或拉近與蔡的差距？會看到“黃金交叉”？



陳學聖說，大選倒數“破百”，韓國瑜選情可用“漸入佳境”四個字來形容，他覺得韓蔡出現“黃金交叉”可能要到投票前最後一個月，理由有兩點。



第一，郭粉轉向韓國瑜還需要時間沉澱，第二，選舉越靠近，關心的人越多，大家都會想說，我比較討厭誰？投票意願比較明顯，目前就是飄盪過渡階段。



陳學聖分析，現在看藍綠民調，好處是，蔡英文民調已經來到她的高點，不可能再繼續上去，反觀韓國瑜曾經有過蠻高的高點，只是下滑，韓曾經有過，表示標準在那裡，可以達到，不是完全沒有。現在要衝上去，就不會很難，這代表“還有努力的空間”，只要找回以前民調掉下來的原因，趕快補回來了，就能贏過蔡英文。



被問到韓國瑜十一月訪美行程看法？會不會等韓從美國回來，再掀起一波新的韓流？



陳學聖認為，藍綠都去過美國訪問，大概就是“打平手”，大選會回到內政議題，“高雄市政就佔了50分”，先處理好高雄市政，韓國瑜民調就拉上來，



被問到，國民黨主席吳敦義與鴻海創辦人郭台銘的見面，是否破局？有沒有機會再度看到“吳郭魚”（吳敦義、郭台銘、韓國瑜）的盛況？



陳學聖說，操之在我們部分比較少，還是要看郭台銘的意願，但是國民黨應該“待之以禮”，能不能成不必強求、水到渠成。



主席吳敦義要不要列入不分區的第一名？“主席列不分區不會有太大爭議”，他說，只是排名順序，希望最好放在當選邊緣之間，來帶動士氣，全力拼選舉，



選前一百天，為何突然撤換國民黨組發會主委李哲華？陳學聖說，“應該很多曲折故事，外界不知道”。



被問到韓國瑜夫人李佳芬今天開始“代夫出征”，去基隆輔選看法？



陳學聖說，韓國瑜被綁在高雄，妻子李佳芬可以多跑一點，這是他最親密的戰友。



韓國瑜副手是不是“國政”顧問團的張善政？“還是未定之數”，陳學聖說，韓國瑜自己要勤走才是最重要，



怎樣看親民黨推薦誰參選2020？前“立法院長”王金平是否還有機會？



陳學聖表示，這部分他沒有涉入，不清楚，對於王只有一句話：“希望能夠早日回家”。