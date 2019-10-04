港珠澳橋香港私家車配額增500個

中評社台北10月4日電／運輸署昨日宣布，港澳兩地政府同意增加500個港珠澳大橋香港跨境非商用私家車常規配額，合資格人士可於10月21日起遞交申請。香港中小企協會表示，增加配額有利前往澳門，繼而前往珠海或中山，方便營商。



公司與個人配額各佔半



增發的500個配額，分兩類，公司及個人配額各佔一半，連同署方早前發放的300個，合共800個配額，持配額私家車，可不限次數經大橋進出澳門市，有效期三年，配額有效期屆滿後會重新接受申請。



符合申請資格的人士，可於10月21日起經互聯網、郵寄、投遞、親身或經代理人向運輸署遞交申請，截止申請日期及時間為2019年11月4日下午5時15分。



運輸署發言人表示，考慮到大橋香港口岸開通以來，附近一帶的交通大致暢順，所以按照港澳兩地政府同意的安排增發配額，加強港澳之間的陸路跨境交通，以及進一步善用大橋。



不少廠商老闆經常往來香港與廣東省不同城市，香港中小企協會創會會長佘繼泉回應大公報記者查詢時表示，現時往來內地若駕駛私家車，一般經皇崗口岸過關，他同時已持有往返港珠澳大橋的私家車配額，會視乎目的地，選擇經不同口岸，“去澳門、珠海、中山就經大橋，去深圳和東莞走皇崗。”他歡迎增加配額，有利營商，但提醒駕駛者需留意過橋費，每次150元，來回需300元。

