暴徒害港　單車節美酒佳肴節取消

中評社香港10月4日電／持續近四個月的暴亂未平息，多項大型盛事相繼被迫取消，令本港經濟雪上加霜。香港旅遊發展局昨日宣布，顧及參與的單車手、商戶、旅客與市民的人身安全，原定在本月舉行的“香港單車節”及“香港美酒佳肴巡禮”均決定取消，逾4000名單車健兒、近300個參展商受影響。旅發局形容是“艱難的決定”，正計劃明年上半年補辦美酒佳肴巡禮，至於涉及整體損失仍在估算中。旅遊業界表示，近月訪港商務旅客按年暴跌50%，擔心暴亂造成“長遠傷害”，削弱香港舉辦國際盛事的競爭力。＼大公報記者 謝 言



旅發局預料香港未來數周仍存在不確定情況，為顧及參與的單車手、商戶、旅客與市民的人身安全問題，香港單車節和香港美酒佳肴巡禮決定取消，逾4000名單車健兒以及近300個參展商受影響。旅發局主席彭耀佳形容取消活動是“艱難的決定”，深感抱歉。



退回報名費 明年再參加八折



參加單車節的市民和旅客，下月底前可全數退回報名費，明年再報名可享八折優惠。美酒佳肴巡禮的300個攤檔參展商，也可於下月底前獲退全數費用。旅發局稱，研究透過下月舉行的“香港盛宴11月”，讓受影響參展商進行推廣，詳情稍後公布。



香港單車節自2015年首辦至今已踏入第五屆，活動去年錄得約5400人參與，今屆原定本月13日舉行，有超過4000人報名。旅發局稱，今年單車節有多項公眾參與的單車活動，以及本地和國際專業單車賽事，其中50公里與30公里賽事涉及範圍甚廣，沿途經過多條主要幹道、隧道及大橋，若活動前有示威活動，相關道路未能及時清理，以致無法按預定時間完成封路、賽道及場地設置的工作，或影響活動進行。



香港美酒佳肴巡禮去年吸引近17萬人次入場，今年第11屆活動原定於本月31日至下月3日舉行。旅發局說，活動場地所在的中環海濱活動空間，附近曾多次有示威活動。鑒於巡禮參與人數眾多，如場地外發生衝突，入場者難以短時間內疏散，因此也決定取消舉辦。

