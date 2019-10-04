沈富雄：郭從政一再打錯算盤　應自己組黨

針對郭台銘與柯文哲合作，為台灣民眾黨部分參選人站台，沈富雄在臉書提出看法。(照片：沈富雄臉書) 中評社台北10月4日電／鴻海創辦人郭台銘要與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲在2020“立委”選舉中合作，前民進黨“立委”沈富雄今日在臉書以“商場梟雄的從政路上，竟一再打錯算盤”發文表示，我三番兩次勸他，除了自己組黨別無他途，可惜他聽不進去，最後選擇依附柯P的民眾黨。他提出四點理由並指出，民眾黨基本上偏綠，而郭董是正藍，未來民眾黨在“國會”的運作上究竟該靠藍靠綠，顯得相當矛盾。



鴻海創辦人郭台銘日前與部分台灣民眾黨“立委”參選人合照，排除掉有民進黨色彩的參選人，郭辦並強調，“郭台銘原本就堅持，只要支持“台獨”的參選人絕對不會拍合照。



沈富雄臉書全文如下：



商場梟雄的從政路上，竟一再打錯算盤



郭台銘退選後，不管是為了搶救“中華民國”、改造國民黨，或單純為了凝聚郭粉於不散，我三番兩次勸他，除了自己組黨別無他途，可惜他聽不進去，最後選擇依附柯P的民眾黨。



郭、柯結盟如只推一人選“總統”，在邏輯與實務操作上尚可一搏，但為了搶奪不分區席次，郭、柯同體就如同冰炭同置一鍋的不可思議，理由如下：



（一）柯黨偏綠，郭董正藍，未來民眾黨團在“國會”運作上，究竟投靠“總統”的黨而分一杯羮，還是倒向藍營而造成朝小野大？



（二）郭辦要求民眾黨不分區名單的前幾名須有“郭台銘聯結”，柯P豈會輕易答應？何況郭辦的口袋人選中亦無足夠亮麗的名字可以說服柯P。



（三）柯P一再明示，將來代表民眾黨團與柯建銘較量（喬）的是蔡碧如，郭辦真能下嚥？



（四）郭董在退選的理由中，向自己幕僚列舉的三個理由是：（1）老母生病（2）香港反中（3）不願參與政治鬧劇，觀諸近日郭董的言行及與柯P人馬選擇性地拍定裝照，不是鬧劇是什麼？



最近一次，九月底美麗島週報的國政調查證實了我的論點，在台灣民眾黨的支持者中有63.2%支持蔡英文，而支持韓國瑜的僅6.6%，口口聲聲要讓蔡英文下架的郭董情何以堪？這是郭粉不再聽郭董的話，還是郭粉根本不認同台灣民眾黨？無疑郭董與郭粉之間，患了嚴重的精神分裂。



更令人震驚的是郭辦發言人宣稱兩週內將有“吳郭會”，兩隻老謀深算、各懷鬼胎的老狐狸竟敢在此時此地，不顧國人觀感而選擇見面，傳聞是一個為“立院”龍頭鋪路，另一個為裂解國民黨佈雷，如果屬實，令人咋舌，難怪此議一出，群情譁然，24小時內隨即喊卡。



郭董四月間出手後一再高估自己的能耐，卻又欠缺當年在商場上呼風喚雨的毅力與果敢，一再犯錯之餘，一夜之間果粉就走了500個，最後終將烟消雲散，徒留春夢一場。