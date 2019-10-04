有氣魄！洪秀柱：我下來就是要選贏

洪秀柱來到台南關廟區與民眾舉行座談。（照片：洪秀柱臉書） 中評社台南10月4日電／國民黨前主席洪秀柱參選台南市第六選區“立委”，今天下午來到台南關廟區與民眾舉行座談，洪秀柱表示，有人說她的參選是送死，也有人說輸少一點就好，但她下來，就是要選贏。洪秀柱也當場脫下外衣，讓大家看到大大“KMT”的國民黨T恤，洪秀柱說，不要怕台南綠、不要怕南部不藍，越是這樣艱困，她越要下來翻轉它！



面對選戰進入倒數百日，洪秀柱今天開始在台南展開近20場跑攤行程，上午來到山西宮參拜，洪秀柱質疑“行政院長”蘇貞昌地方首長選不上，高升“行政院長”後想盡辦法對藍營縣市長、參選人酸言酸語惡意批評，有失“行政院長”的格局，洪秀柱建議蘇貞昌把心思放在施政上，給百姓帶來希望，“而不是小鼻子小眼睛，整天盯著在野黨”惡意批評。



在與鳳梨農座談時，洪秀柱說，在民進黨執政下，外交斷、橋也斷，甚至照顧不了農民，還教壞囝仔大小。國民黨過去為農民做的三七五減租、公地放領、耕者有其田，才是真的跟農民站在一起，照顧農民生活。不像老鄉長口中講的那位民進黨在地的“立委”，喊鳳梨沒有崩盤，出來喊滯銷的是假農民，但是中間商買3元(新台幣)、賣3元，農民成本卻至少要6元。所以老鄉長口中那位委員，真的有懂農民疾苦、真有能力解決問題嗎？



洪秀柱還希望每位在座的好友，幫忙她爭取認同，你們大家都是她的分身，幫她去接觸每一位鄉親、幫她傳達每一分理念、幫我她每一雙手。2020年讓那些都是嘴巴講講的騙人政客下台，讓她來為各位爭取生存空間、為我們下一代教育把關。