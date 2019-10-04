黃昭順羅列蔡政府3年弊端　蘇貞昌台下聽訓

藍委黃昭順。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月4日電（記者 倪鴻祥）“立法院”院會今天下午針對“行政院長”蘇貞昌施政報告總質詢，中國國民黨“立委”黃昭順投影一張“3年了，蔡英文到底做了哪些事”的海報，批評蔡執政3年一無是處，讓蘇貞昌從頭到尾坐在台下聽訓。



“立院”院會下午進行施政總質詢，黃昭順上台，桌上擺著“昨是今非、時空錯亂”的牌子，螢幕上投影一張“3年了，蔡英文到底做了哪些事”的海報，讓蘇貞昌坐在台下聽訓30分鐘直到質詢結束。



黃昭順提到蔡政府“干涉司法”時，要“法務部長”蔡清祥上台答詢；提到高鐵南延從左營延伸到屏東時要“倒退嚕”，也要求“國發會主委”陳美伶、“財政部長”蘇建榮答詢，甚至提到最近台中違建工廠失火造成2名消防員殉職，也都要求“內政部長”徐國勇答詢，但就是不給蘇貞昌上台答詢的機會。



蘇貞昌枯坐台下，時而抬頭思索，時而看著上台詢答官員，直到下一棒民進黨“立委”何志偉質詢，才做球讓蘇回嗆黃昭順才是“昨是今非、時空錯亂”。



黃昭順的“3年了，蔡英文到底做了哪些事”的海報，內容包括“錢沾計劃”、“台大卡管”、“甲車勘災”、“東廠亂世”、“干涉司法”、“酬庸官位”、“815停電”、“大砍年金”、“一例一休”、“投票罰站”、“上街抗議”、“用愛發電”、“乾淨的煤”、“外交撤幣”、“千萬豪車”、“6萬御廚”等。