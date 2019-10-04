台中霧濛濛　藍議員怒批蔡非核家園

中國國民黨台中市議會黨團赴台中發電廠陳抗行動，怒批蔡政府規劃增設兩個天然氣機組，嚴重傷害台中人健康。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月4日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市議會黨團4日率17位黨籍議員赴台中發電廠陳抗行動，國民黨團批評中火已是世界第2大的火力電廠，最近又傳將再增2部燃氣機組，將成為中部民眾揮之不去的空汙惡夢，國民黨台中市議員黃馨慧怒批“讓台中人吸這種髒空氣，跟日本利用毒氣屠害中國人有什麼差別”。



國民黨台中市議員李中還拿著承諾書，要求台電先淘汰高污染的燃煤機組，不過到場的台電副總陳建益不願表態，黃馨慧情緒激動說“難道要我們向蔡英文下跪才有辦法改善？”



最近中台灣空氣品質連續拉緊報，台中海線一片霧濛濛，國民黨台中市議會黨團4日下午，由國民黨籍台中市副議長顏莉敏、國民黨團書記長張瀞分率領16位藍議員到台中火力發電廠陳情抗議，痛批蔡英文“非核家園”政策，導致台電中火發電廠發電供應中部以外，還將電力“南送、北送”，為政黨利益犧牲台中人健康。



國民黨議員李中、黃馨慧、陳本添等人痛斥台電，桃園觀塘天然氣接收站可以因為蘇貞昌要選市長而停止、新北深澳燃煤電廠也可以停建，為什麼台中燃煤機組不能停？為什麼一定要中電北送，犧牲台中人，太沒有天理！他們追問台電陳副總，但陳未對此作回應。



黨團議員進一步拿著看板，要求陳副總經理當場簽下承諾“加二部燃氣機組前，先讓舊燃煤機組除役”，議員們將陳副總團團圍住，但陳拒簽並突出重圍，雖然議員一路緊跟著陳，但他仍從會議室走入辦公室之後，頭也不回地快速從後門離開，議員們追到後門後已無影無蹤。



今天出席陳抗活動的國民黨台中市議員，包括台中市副議長顏莉敏、黃馨慧、李中、張瀞分、李榮鴻、吳瓊華、陳本添、羅永珍、楊正中、張廖乃綸 、朱暖英、沈佑蓮、陳成添、黃健豪、陳政顯、冉齡軒、羅廷瑋等人。