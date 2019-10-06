劉宗夏：蔡英文的選情會否過度樂觀？

中評社台北10月6日電（作者 劉宗夏）自從郭台銘宣布棄選2020之後，媒體幾乎一面倒的往蔡英文傾斜，各種民意調查也都顯示蔡英文領先韓國瑜的差距高達10趴以上， 甚至偏綠的台灣民意基金會還做出領先高達22趴的差距！但是選情的真相是什麼？媒體所報道的真的貼近整體民眾心中的想法嗎？



媒體當然對於社會有傳播的影響力，但是在這個資訊透明爆炸的時代，人的獨立思考及判斷能力也會更強，媒體如果操作過度造成的反作用力也不可小覷！



韓國瑜這段時間的表現的確沒有什麼起色，但是蔡政府表現的就好嗎？處理私菸案不負責任、閃躲的態度人民會認同嗎？選前大補貼，卻缺乏根本結構性改革的能力，人民都看不懂嗎？蔡“總統”的大將陳明文的三百萬爭議，中間選民會怎麼想？“公懲會”委員長接受不當招待社會觀感好嗎？



這麼多的問題，媒體顯示出的民調蔡“總統”仍然遙遙領先，我覺得蔡陣營是應該害怕而不是樂觀，因為好多不真實的事都暗藏危險！



其實從結構面來看，韓國瑜目前雖然失去了部分泛藍的支持者，但是同樣獲得過去一部分民進黨的支持者，韓粉中不少基層的農漁民、勞工，而蔡政府這段時間的表現恐怕很難獲得廣大中間選民的認同，所以我對蔡“總統”真實的選情是否這麼樂觀相當存疑。



當然不是說民調全都是作假， 而是在藍營分裂加上中間選民表態率低的情況下， 母體測出來的數字恐怕會有相當的偏誤，中間選民向來是決定勝負的關鍵，但是未來選情的變化仍然極大，在野勢力會不會聯合支持第三組人馬？中間選民未來的投票意向，都還是很大的變數。



媒體的風向雖然導向蔡英文，卻不一定是真正的優勢；不要忘了，過去媒體幾乎一面倒的支持同婚等蔡英文所謂的進步價值，媒體也成功的營造出這種主流的氛圍，但是公投出來的結果卻是高達七成反對！所以媒體雖然有傳播的力量，但是如果跟人民心中的價值觀差距過大，反作用力也可能是很可怕的！



藍綠對決誰會贏？未來會不會成為三方爭霸的態勢？變數都還很多，勝負言之過早。



（作者劉宗夏，台灣政治觀察者）

