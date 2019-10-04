賴清德、林飛帆赴美輔選蔡英文　不同台

民進黨副秘書長林飛帆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月4日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德即將在10月中旬展開訪美行程為蔡英文助選，但民進黨副秘書長林飛帆先跑前半段的行程，包括美國休士頓、洛杉磯、加拿大多倫多。由於林飛帆初選挺蔡，媒體詢問是否賴故意錯開？民進黨主席卓榮泰緩頰說，他們是分進合擊。



民進黨主席卓榮泰下午跟媒體茶敘時表示，賴清德即將在10月中旬展開訪美行程為蔡英文助選，賴將會出席美國舊金山、芝加哥、華盛頓跟紐約活動。



媒體詢問是否蔡英文交辦任務給賴？卓說，以僑界支持者為接觸對象，主要就是僑界，賴清德也跟他們聯繫說，將以新決議文相關精神向海外支持者訴求，“主題是團結台灣的大方向”，跟海外民眾尋求過去的熱情，希望回來支持民進黨，希望經由賴清德的開拓下，把海外支持者帶回來投票。



民進黨副秘書長林飛帆也會前往美國前半段的行程，卓榮泰說，美國的行程前面幾站主要在西岸，他會出席，蔡英文連任競選總部成員像是張碩漢等也會陪同；後半段包括舊金山、芝加哥、華盛頓、紐約的行程將由賴去跑。這個活動由競選總部與黨中央共同邀請賴清德前往，希望團結更多人。



媒體追問蔡英文是否交給賴清德什麼任務？林飛帆說，這趟去代表民進黨跟海外支持者做更多對話，賴就是代表蔡英文跟海外支持者對話與交流，這幾個活動會一部分有授旗、授證儀式，海外後援會的大會，重點希望團結海外更多支持者，鼓勵他們回來投票。



卓榮泰也說，他6月底、7月初到美國，他回台就傳訊息給賴清德說，海外僑胞都希望賴去，“賴當時說沒有計劃”，黨中央後來又拜托游錫堃去，現在又有這樣機會他跟賴再度提及，賴說要安排行程，但因為前半段賴有個人行程，因為只能參加後半場活動。



林飛帆說，他會去美國休士頓、洛杉磯、加拿大多倫多，到多倫多時賴清德就會到舊金山。由於林飛帆初選挺蔡，媒體詢問是否賴故意錯開嗎？卓榮泰緩頰說，他們是分進合擊。