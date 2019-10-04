卓榮泰開不分區條件　要徹底執行新決議文

民進黨主席卓榮泰（中）跟媒體茶敘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月4日電（記者 黃筱筠）民進黨將在10月16日提出7至9人不分區“立委”提名委員會名單，民進黨主席卓榮泰下午跟媒體茶敘時表示，過去提名成員都有代表性，相當層級、高度，以及公正社會人士的意見，他們現在審慎草擬中。他也提及，不分區提名不是代表某一個特定利益跟特定派系，媒體則追問，這意味著不分區提名會捨棄派系嗎？卓則說，每一屆問起來，都沒有人會說自己代表派系利益。



卓榮泰說，中執會同意不分區“立委”提名委員會名單後，會花兩、三個星期密集聚會，最遲要在11月初完成名單跟排序，我們要做提名人的檢視，包括學歷等多項檢驗。



他強調，不分區“立委”被提名人要有“國會”戰力，很重要是能夠跟社會對話，有議會折衝能力；第二要代表全黨意識；第三要為國家利益考量，“不是代表某一個特定利益跟特定派系”。希望找到的人徹底執行新決議文，要有動員力、鞏固力幫助“總統”、“立委”、政黨三張票，也希望跟區域“立委”提名一樣，找到接班梯隊。



媒體問到整體利益不是代表派系，那不分區提名要捨棄派系？卓榮泰也妙答，“每一屆問起來，都沒有人會說代表派系利益”。



提及不分區提名原則是具有接班梯隊，是指不分區名單要年輕化？卓榮泰也說，年輕不是年齡，是心態，只要可以接手的，我們都可以接受。他也說，現在不分區有18席，扣除兩任以及參選區域共有4人，也不會有現任優先考量，他們會在現實跟理想之間找一個折衝點。希望放在培養下個階段的世代人選，應該要有號召力跟組織力。



不分區“立委”預估有幾席？扣除4席大概想拿下14席嗎？卓榮泰說，沒有這樣，這會限制提名委員會。至於蔡英文對不分區“立委”名單是否有想法，卓也說，不分區人選對黨的整體形象要有加分，包括蔡英文等都會尋找大家能接受的方向去思考，他個人主張會從這方面去思考，但最後會有平衡點的處理。