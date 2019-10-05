中評關注：柯文哲批菊　衝討厭藍綠政黨票？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近日接受專訪，再度集中火力批評民進黨籍“總統府”秘書長陳菊“不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹”，讓民進黨不少人大為光火要求柯道歉，但柯隔天卻以一句“管他的”回應，究竟在打什麼算盤，令人好奇。



陳菊在前陣子接受媒體專訪時，其實不解柯文哲為何總提到她就火大批評，外界猜測2018台北市長選舉時，就是陳菊力薦民進黨要自推人選，讓原本“柯蔡”談好的局破了，而柯文哲接受專訪時重批陳菊是“民主罪人”、“不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹”、“當年坐牢不是只有妳一個！”算是回應陳菊，也讓不少人好奇為何柯文哲此時要打這張牌。



其一，柯文哲雖然不選2020，但目前還是得“力拚”台灣民眾黨的區域“立委”選票、政黨票（不分區域“立委”），而柯曾說過“討厭藍綠有25至35%的空間，就僵在那”，因此要最大化民眾黨的政黨票，就是要擴大“討厭藍綠”的空間，如今民調顯示台灣社會有“討厭韓國瑜”的氛圍，在討厭藍的這一塊，已算是足夠了。



但是私菸案等弊案上，國民黨火力不足，以至於讓蔡英文技巧性地隱身在輿論之後，沒有“被檢討”，也沒有延燒到“討厭民進黨”上，因此柯文哲一再嗆陳菊、民進黨新潮流，動不動就提到私菸案等沒有檢討、2018高雄市長敗選沒人負責等，就是要塑造“討厭綠”的空間。



其二，空軍起家的柯文哲日前發生“掉粉事件”，臉書粉絲從212萬粉掉到196萬粉，之後便穩定在196萬粉，這代表柯文哲與民進黨的支持群眾已經在一連串事件後，彼此支持理念的群眾已經“劃分”開了，也是粉絲支持的低谷範圍，再加上柯文哲沒有要選2020，開嗆民進黨自己不但不會有負面效應，還能有效地凝聚媒體焦點。



其三，柯文哲開嗆陳菊、新潮流已非第一次，從年初開始就不斷地提及，每每都吸引不不少媒體報道，而根據台媒報道，陳水扁提到2018台北市長民進黨自提人選後，讓柯文哲氣得要找的戰犯就是“新潮流的陳菊”，以此推理柯文哲每每提到陳菊就是重批，也是情有可原。



不過，也可以看到柯文哲面對蔡英文的砲火比較弱，這可能是柯不想影響到蔡的“個人聲勢”，畢竟柯也不只一次無奈地提到“韓國瑜若當選，不可想像”，或是怕蔡英文連任後大力“清算”他，這從柯文哲沒有太大力地批評蔡英文的“論文門”就能看出，柯要塑造“討厭綠”的氛圍，擴大政黨票的空間，只把陳菊列為第一目標頻頻提起。但柯文哲這一手“批陳橘牌”、“批新潮流牌”真能有效塑造討厭藍綠的氛圍，最大化民眾黨的政黨票嗎？值得細細觀察。