選舉無效案二審　丁守中：上訴為維護制度公平

中評社台北10月4日電／中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，一審敗訴，二審今天開庭。丁守中表示，上訴不是為了他個人選舉輸贏，是為了追求及維護民主選舉制度健全及公平。



中央社報道，丁守中庭後受訪指出，在庭上他向法官表示，他會上訴並不是為了他個人選舉輸贏，是為了追求及維護民主選舉制度健全及公平，他做了20多年的“立法委員”，站在立法者的角度來看，“中選會”及北市選委會如果完全依照“憲法”、選罷法相關規定，克盡職責來辦理選務的話，根本就不會發生“一邊投票、一邊開票”混亂現象。



丁守中指出，一審時，沒有即時匡正“中選會”及北市選委會違法失職，卻為“一邊投票、一邊開票”現象合法背書，如果是這樣，將來民眾在下午3時50分去投開票所投票，就可排隊等著投票、也一邊看開票，這等於破壞民主基礎及選舉公平制度。



去年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲。丁守中提選舉無效訴訟，控告“中央選舉委員會”、台北市選舉委員會。



丁守中也聲請重新計票，驗票結果為台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁守中提選舉無效訴訟，一審台北地院5月10日判決“原告之訴駁回”，判丁守中敗訴，丁守中不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。



高院今天開庭，受命法官吳青蓉進行爭點整理，並確認兩造律師意見。



丁守中委任律師提出新的爭點指出，“監察院”7月5日提出有關九合一選舉調查報告，認定“中選會”未詳慮公投成案門檻降低，可能大幅增加選務並造成投票亂象，有重大違失因此糾正通過；其中包含北巿選委會轄下有419個投開票所違反設置原則。