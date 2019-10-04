藍委陳學聖怒批民進黨　處處限制言論自由

藍委陳學聖。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月4日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”陳學聖今天下午在“立法院”院會質詢，怒批民進黨在野時強調“言論自由”，執政後卻處處嚴格限制言論自由，執法時又“拿大砲打小鳥”尤其紅帽子一掛，下面所有言論自由全部沒有。



“立院”院會下午進行施政總質詢，陳學聖質詢時，透過螢幕質疑民進黨蔡英文執政下“新麥卡錫主義幽靈在台灣上空盤旋”。他還嘲諷自己學政治，鬥不過3位學法律的“行政院長”蘇貞昌、“內政部長”徐國勇與“法務部長”蔡清祥，蘇貞昌則是以對岸不懷好意作為藉口。



陳學聖說，最近執政黨的言行，從整個政黨到整個政府的表現，讓他覺得台灣正在傾斜，傾斜到有點像回到過去所熟悉白色恐怖的那個年代的感覺，希望蘇能好好思索這個問題。



他指出， 1991年廢除刑法100條時，不分藍綠都投入這項活動，讓思想犯與言論犯在台灣消失，如果要顛覆國土或政府一定要有實際作為，這麼多年下來台灣難得成為自由民主極度開放的國家，但最近看到很多言論包括蘇貞昌個人，執政後態度卻是重大改變。



他說，國民黨前主席洪秀柱日前在台南建議蘇貞昌，希望能用心在施政上，而不是整天小鼻子小眼睛在枝微末節酸人，這有失格局與風度。蘇貞昌對藍營縣市長真的“寵愛有佳、關懷有度”，例如颱風天民進黨桃園市長鄭文燦在日本沒事宣稱可以“跨海坐鎮”，國民黨新竹縣長楊文科安排好防颱措施就出訪，卻被批評失職。



他表示，高雄發生網紅暴力事件，從院長、部長到刑事局長都到高雄好像煞有其事，2天前有桃園市議員住家兼服務處被開槍，“警政署”立即發佈說可能是有人玩生存遊戲誤射。上個月還有人在龍潭遭行刑式被殺，也沒看到那麼多人去坐鎮。



陳學聖指出，2000年李登輝被潑紅墨水，嫌犯被依公然侮辱罪、3萬元交保；2018年3月5日慈湖大溪陵寢遭潑漆，只有依毁損罪與妨害公務罪被判拘役。



他說，10月1日統促黨到台北車站慶祝10月，明明只有舞龍舞獅，卻被警方大陣仗伺候，根本是“拿大砲打小鳥”，以後有政黨有類似行為都會比照辦理嗎？



陳學聖還舉例，如果已故的陳映真與陳鼓應這兩人都出現在台北車站，難道也會大陣仗伺候嗎？希望民進黨政府不要因為中共這頂大帽子，下面就會扣上很多小帽子，尤其紅帽子一掛，下面所有言論自由全部沒有。



蘇貞昌否認有對縣市長有差別待還，他這一、兩次發言都是在建立體制，懂的人會看門道，他之前在講消防署通報電話不通，後來測試視訊，連到花蓮又不通了，不是針對花蓮縣長徐榛蔚。統促黨是有組織的計劃犯罪，嫌犯還有前科；至於警方在台北車站大陣仗執法，是因為違法集會活動，且對岸不懷好意。