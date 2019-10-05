賴朝國：藍熱議“韓張配”壓過“韓朱配”

中國國民黨台中市議會黨團副書記長、連任四屆台中市議員賴朝國。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月5日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市議會黨團副書記長、連任四屆台中市議員賴朝國接受中評社訪問表示，原本在黨內是比較期待2020參選人韓國瑜與前新北市長朱立倫搭乘“韓朱配”，但在目前的客觀條件下，朱表現出來的意願並沒有那麼高，因為最近韓頻頻跟前“行政院長”張善政合體，藍營內開始傳“韓張配”，討論熱度甚至壓過“韓朱配”，科技業出身的張善助能幫韓拉回知識藍、經濟藍，自然也是好組合。



賴朝國，國民黨籍，連任四屆台中市議員，現任國民黨台中市議會黨團副書記長，曾任潭子鄉第十七屆鄉民代表、潭子鄉民眾服務社理事長、國民黨潭子區主任委員、台中市朝國慈善協會創會理事長等，屬台中藍營紅派。



國民黨2020參選人韓國瑜最近與“國政”顧問團總召集人、前“行政院長”張善政頻頻合體，張也一改過去文面書生的形象，幾次對民進黨蔡政府提出強烈批評，最近藍營內開始傳出“韓張配”呼聲。



國民黨台中市議會黨團4日率17位黨籍議員赴台中發電廠陳抗行動，痛批評台中電廠已是世界第2大的火力電廠，蔡政府又考慮再增2部燃氣機組，將成為中部民眾揮之不去的空汙惡夢。



會後，賴朝國受訪表示，最近在地方走訪，確實有聽到支持者好奇詢問韓國瑜會不會跟張善政搭配，因為張曾任“行政院長”，有政績，形象也好，到現在還有很多百姓肯定他的作為，所以我們也認為韓張如果能搭配，確實是不錯的選擇。



至於“韓張配”的優勢在哪？賴朝國認為，張善政是科技業出身，曾經做過Google公司亞洲硬體總監，又有實際企業經營的作為，所以可以爭取知識藍、經濟藍的民眾信賴，而且韓國瑜是忠貞國民黨員，張善政則是無黨籍人士，韓張配也可以吸引中間選民的支持。



他也提醒，“韓張配”的劣勢在兩人都是60多歲的男性，可能這個組合缺乏女性柔和形象，也不太容易得到年輕族群的支持，所以競選團隊要想辦法，如何加強這一塊的論述。



賴朝國透露，本來在國民黨內，大家是希望朱立倫來搭配，就是所謂的“韓朱配”，但是目前在客觀條件下，朱立倫的意願沒有那麼高，如果張善政來搭配，也是符合一些藍營支持者的期待，對韓國瑜的民調情況，多多少少都能起到拉抬的效果。



賴建議，張善政目前是韓國瑜“國政”顧問團的總召集人，他可以逐漸增加選務的負擔，讓韓國瑜可以有更多心思把高雄市政做好，讓百姓看到他的努力，因為韓擔任高雄市長之後，確實讓高雄做了許多改變，包括高雄市中小學的雙語教育、路平專案及清除地下道污泥等。



賴朝國強調，韓國瑜推動這些工作，都是看不到的市政工作，需要多一些時間才能彰顯成效，如果張來搭配，多負擔一些選務工作，讓韓有時間好好說明市政，讓百姓有換然一新的觀感，對韓的民調絕對會是大加分。