掛青天白日旗分南北？王秋冬初到高雄很納悶

高雄市勞工局長王秋冬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月5日電（記者 蔣繼平）曾任前台中市長胡志強市府團隊要角的王秋冬，被高雄市長韓國瑜延攬為高雄市勞工局長。王秋冬首次到南部服務，把雙十慶典掛青天白日旗的習慣帶到高雄，在綠營長期執政後變天的高雄，他率先掛滿旗海示範。他說，這是天經地義的事，不能理解一個“國家”懸掛“國旗”怎麼會分成北部和南部？



王秋冬，1963年生，台中人，現任高雄市勞工局長。曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、國民黨組發會副主委、台中市議員、台中市民政局長、國民黨台中市黨部副主委等職，也是前台中市長胡志強市府團隊的要角。



韓國瑜上任第一次雙十節，勞工局5棟建築就率先掛出青天白日旗，王秋冬就是主要推手。而勞工局搶先完成後也吸引到市府團隊的目光，隔天在市政會議上討論，韓國瑜就要求各局處也主動去進行。



“為什麼不掛國旗？”王秋冬表示，這一點讓他感到很納悶，不知道為什麼以前不掛，但掛“國旗”這絕對是應該的，台灣中北部主要都市都會這麼做，這也是一個好習慣，應該要盡量鼓勵才對。他更質疑，一個“國家”懸掛“國旗”怎麼會分成北部和南部？怎麼過了濁水溪就沒有這項傳統，這樣確實不妥。



他說，好奇問幕僚“有多久沒掛？”卻得到“記不清楚多久沒掛了”的答案，不死心問其他的較資深的局處首長“到底多久沒掛？”居然得到“從來沒看過街頭上有‘國旗’飄揚”，讓他決定乾脆自己先來實行，率先在1日就掛出旗海。



王秋冬表示，台中市的作法，行政機關周圍一定是全掛，各級機關分頭進行，這都是很自然而然的事情，且讓青天白日滿地紅的“國旗”飄揚，感覺上會比較有過慶典喜氣，這樣一來比較有“國家”意識，也表定8日都掛出來。



高雄今年祭孔大典也是高雄13年來首次由市長擔任主祭，怎麼看？



王秋冬回答，以前台中市在胡志強任內，除了生病無法參加之外，祭孔都是由胡本人親自到，也辦得很隆重，他以前擔任民政局長，還特地到曲阜（孔子故鄉）去考察，看看有沒有差異，結果發現差不多。台中市另外還找培育教育人才的台中教育大學辦一個春季祭孔，盡力保存延續這項有意義的儀式。



韓國瑜團隊和胡志強團隊之間的作風差異？

