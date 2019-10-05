中評關注：美國挺台力度加大 日本會否加入

美國智庫舉辦美日台安全合作研討會 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓10月4日電（記者 余東暉）在美國挺台力度越來越大的今天，華府的對華“鷹派”正推動將美日同盟與美國協防台灣掛鈎，展開美日台三方安全對話。儘管日方專家在日本加入協防台灣方面表達謹慎，但也不否認，在日本2015年通過新的安全立法之後，日本透過日美同盟而協防台灣的可能性加大了。



華府智庫2049項目研究所3日舉行美日台安全合作研討會。該智庫董事會主席、前美國副國務卿阿米蒂奇在鼓勵美日台三方安全合作的同時稱，其實日本首相安倍在意台灣，因為多年以前，安倍當日本議員時就曾與幾位日本議員參加過美日台的三方對話。



美台商會會長韓儒伯在發表主旨演講時，著重從美中戰略競爭加劇，美中貿易對抗升級的背景，闡述美日台如何加強合作。他建議，日本與台灣應當加強安全和政治層面的對話，他接受安倍與蔡英文直接溝通，雖然目前不必是機制性的，而主要由個性化行為所驅動；他認為，像博爾頓見李大維似的活動應當例行化，美方應當創造條件，讓日方的國安代表也能加入美台安全對話中。



以前曾建議美國政府應當將國防部和國務院中的台海兩岸事務分開處理的韓儒伯，提到了薛瑞福在五角大樓推動的印太部門改革，即增設專門負責中國事務的副助理防長，而將涉台事務歸入負責東北亞事務的副助理防長分管。他認為此舉有利於將美台關係與美中關係分開，並建議日本政府也這麼做。