香港中聯辦：支持港府制訂《禁止蒙面規例》

中評社香港10月4日電／中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室負責人4日發表談話，對香港特別行政區行政長官林鄭月娥會同行政會議當日宣佈依據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，表示堅決支持。



該負責人表示，10月1日，一些蒙面暴徒在香港多區非法集結，大規模堵塞馬路、毀壞商鋪和港鐵等公用設施，肆意縱火及投擲大量汽油彈，圍攻政府總部和警署，瘋狂襲擊執勤警員，無差別攻擊普通市民。他們蓄意製造流血事件，不斷升級暴力行為，嚴重挑戰法治，破壞香港的社會安寧，威脅警務人員及廣大民眾的生命安全，危害公共秩序，我們對此表示強烈譴責。



該負責人指出，中央始終堅持“一國兩制”方針不會變、不動搖，但絕不會容忍危害國家主權、安全的行徑一而再、再而三發生。連日來，蒙面暴徒還多次公然侮辱和焚燒國旗、毀壞國慶標語牌，涂寫侮辱國家和民族的字句。對這些違反基本法和香港本地法律、挑戰“一國兩制”原則底線的行徑，必須依法予以懲處。



該負責人強調，中央政府相信行政長官和特區政府能夠用好香港本地現有法律，依法止暴制亂、恢復秩序，我們對此予以堅決支持。他呼籲，香港各界要認清暴力行徑對社會和市民造成的嚴重危害，堅定支持特區政府和香港警方依法採取一切必要措施，維護香港的社會安定。