只會潑墨？王秋冬：民進黨從頭到尾都在黑韓

高雄市勞工局長王秋冬。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市勞工局長王秋冬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月5日電（記者 蔣繼平）曾經在台中市服務過的高雄市勞工局長王秋冬，若跳脫高雄從台中的角度來看，他認為，民進黨對於高雄變天這件事“超級不爽”，根本從頭到尾都在“黑韓”，做任何事都會被負面解讀。王秋冬說，台中快速發展是過去胡志強13年打下的基礎，高雄被綠營長期執政20年，當然不可能一朝一夕就改變，他憂繼續唱衰恐在無形中失去更多機會。



王秋冬，1963年生，台中人，現任高雄市勞工局長。曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、國民黨組發會副主委、台中市議員、台中市民政局長、國民黨台中市黨部副主委等職，也是前台中市長胡志強市府團隊的要角。



高雄市勞工局7月份首次跨縣市到新北市三重體育館舉辦徵才活動，韓國瑜到場出席，但媒體焦點卻放在人潮未達預期，也遭綠營批評成效沒有很好。對此，王秋冬表示，到北部辦徵才，是要透過媒體行銷宣傳有這個服務，做出態度的宣示，代表重視，帶起話題，讓外界知道高雄也有高端、高薪、新的業種職缺，建立北漂返鄉工作的平台，達成目的。他反問，當然不可能擠滿人潮，難道都要台北人來高雄工作嗎？根本不合邏輯。



談到市政改變，王秋冬表示，過去勞工局為了選舉都和勞工工會膩在一起，卻忘了要照顧勞工、提高效能、增加效益的本質，所以勞工局定位，是真正幫勞資雙方做事，只為選票做事，終究會被人民唾棄，這就是不同前朝的地方。此外，沒有資方不會有勞工，所以也要輔導協助資方，了解企業的需求並設法滿足。現在勞工局和資方座談，對方竟稱“20年從來沒有局長帶隊進行座談過”，因為過去開單罰錢了事，現在做到輔導就是希望資方能確實改善。



以曾在台中市服務過的經驗來看高雄，王秋冬表示，台中過去13年快速發展，都是胡志強任內做的政績，只要規劃好，都可以讓後面4年、8年享受到成果，做得好就可以影響後面一、兩任市長，否則一上任就是在擦屁股，他毫不諱言指出，譬如韓市長現在就是在幫前朝擦屁股。



王秋冬說，高雄負債新台幣三千億，選上市長後什麼都沒有，無法大展長才，對選上市長的人很不公平，很多法令被中央綁死。韓選上只能省錢，卻無法建設創造更好環境更加繁榮，巧婦難為無米之炊，錢都被花完該怎麼辦？但是該花的錢還是要花，只會更加壓縮，且路平、水溝通、燈亮做好一定要先做。



王秋冬表示，沒有一個政府可以就任一個月、兩個月、三個月就改變一個都市，就算就任一年也很難改變，那過去20年沒有被要求過的事情，卻要求韓在短時間內改善，這樣有道理嗎？這不是黑，那是什麼？尤其，做任何事都會被負面解讀，導致韓市長才會對黑韓這件事表達不滿。



王秋冬認為，本來高雄是很好發展的，擁有很好的名聲，受到海內外關注，但是卻一直從內部潑墨，讓外界覺得高雄就是不好，這種做法真的就是在唱衰高雄，也抵消前進的速度，然後又再回來罵哪裡做不好。他憂心，這樣真的無形中會失去很多機會。



王秋冬認為，也許民進黨對於高雄市變天這件事“超級不爽”，以他一個從台中到高雄服務的人看法，從頭到尾都在“黑韓”，這是事實。他形容，還沒就職就潑墨、就職也潑墨、潑到現在還在潑。