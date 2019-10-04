韓郭會　韓國瑜陣營：目前沒有見面規劃

中評社台北10月4日電／外傳鴻海創辦人郭台銘陣營開出“韓郭會”兩條件，國民黨“總統”參選人韓國瑜陣營發言人葉元之今天說，目前沒有與郭台銘見面的規劃；黨內人士認為，韓國瑜現階段的確應把自己的腳步踏穩，見面的事一切隨緣。



韓國瑜在郭台銘退黨、宣布不參選2020“總統”後，主動表示已經透過共同友人促成“韓郭會”，不過，郭台銘陣營則表示，不清楚共同友人是誰，沒有人來聯繫，更拜託韓國瑜不要再來了。



近日又傳出郭台銘陣營開出“韓郭會”兩條件，需與特定媒體切割，並說清楚對對岸的態度，但韓國瑜陣營認為太嚴苛。



中央社報道，黨內人士認為，韓國瑜過去釋出與郭台銘見面善意，卻一再受挫，見面還要被設下前提，自然也不需要強求；韓國瑜的競選腳步不能因為某些因素就停滯，應該要把自己腳步踏穩，不需要讓與郭台銘見面的議題一直被炒作。



中常委曾文培表示，無論是韓國瑜或黨中央，大家都有足夠的善意盼與郭台銘會面，也希望可以跟郭台銘整合打贏2020選戰，但若郭台銘有顧慮，也沒有很想碰面，導致見面的議題一直被消費，韓陣營的確不需要再繼續在會面的事上打轉，暫時沒有進展也沒關係。



曾文培說，國民黨還是會敞開善意的大門，在郭台銘未做出傷害國民黨的事的前提下，這份善意不會收回。



國民黨“立委”陳學聖則認為，與郭台銘見面仍是要努力的目標，但不能強求，郭台銘跟國民黨都有一樣的目標就是下架民進黨，韓陣營應須全力爭取，每一張票都不能放棄，但相信見面還有機會，距離大選還有90幾天，“好事都在最後”。