張忠謀新竹清華談領導　不用私人沒有私心

台積電創辦人張忠謀談領導，以“總經理的學習”為題發表演講。（照片：新竹清華大學提供） 中評社新竹10月5日電（記者 黃文杰）新竹清華大學4日下午舉辦企業大師講座，請來現年88歲的台積電創辦人張忠謀以“總經理的學習”為題發表演講，他談領導最重要的是凝聚團隊的能力，“你可以嚴格，但一定要公平，不用私人，沒有私心。”



新竹清華大學校長賀陳弘指出，張忠謀創辦人很重視人才培育，對此也有獨特的看法。他笑稱，總經理是president，他自己也是president（校長），很榮幸可以向張先生學習如何當總經理，“我覺得政府裡的‘總經理們’也可以在這堂課上受益良多。”



去年自台積電董事長任內退休的張忠謀說，他說的是自己的故事，1964年，他33歲時升任管理3千人的德州儀器部門總經理起，開啟學習經營之路，就一路做總經理，將近六十年。



關於領導，張忠謀說，領導者不能自以為是，必須使部屬發自內心願意跟隨。第一就是凝聚團隊，不任用私人，“我到新的工作環境從來不帶人。”他從美國回台灣成立公司時，有人跟他說，在台灣這種地方要有班底才行，但他也沒有把美國的人帶到台灣。



張忠謀談領導的第二個重點是，要有明確的方向，知道要把團隊帶往何方。他也提醒台下的總經理們，“如果你的方向不成功，他們也不會永遠跟隨你。”



張忠謀再三強調，銷售與市場開發的重要性，他發現台灣很多公司都很輕視銷售與市場，尤其是科技公司，他們以為技術最重要，但銷售與市場與技術同等重要，“如果沒有銷售，你就沒有市場，那公司也活不了。”因此他建議技術出身的總經理，要進修並用心在銷售與市場開發。



張忠謀以自己為例，30歲出頭剛當總經理，花了很大功夫培養自己與客戶自在交談能力，“我也不是天生就喜歡跟客戶講話，而是把它視為一項重要的任務，而且我相信每一個總經理都應該要有這個技能。”他常親自去拜訪客戶，美國50個州，他就跑過48個，夏天的鳳凰城熱得不得了，冬天的明尼蘇達冷得要命，但他仍一州一州地跑下去。



張忠謀也談到自己曾犯的錯，就是到新部門，還沒有非常了解情況及人，就去改動原來的策略，“那是個很大的錯誤。”



張忠謀的夫人，台積電慈善基金會董事長張淑芬，將在10月8日晚上到新竹清華大學演講，以“把愛送出去”為題談慈善志業。張忠謀也大方預告下場演講，絕對精彩，因為他曾給妻子演講建議“要講妳真正懂的東西”，相信她領略訣竅，一定能講得很好。



張忠謀是新竹清華企業大師講座邀請第一人，演講廳350個座位，座無虛席，部分師生還坐在走道聽完演講，不少學生遠距教室看直播。台下還有許多企業經理人，包括聯發科執行長蔡力行、世界先進總經理方略等，還有清華厚德會會長唐迎華、清華校友會會長蔡進步、清華企業家協會會長沈士傑、清華百人會會長陳立白等。