敢與國家機器槓上　王秋冬護韓嶄露鋒芒

高雄市勞工局長王秋冬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月5日電（記者 蔣繼平）高雄市勞工局長王秋冬近期頻上媒體版面，運用臉書護主、和前朝官員隔空互嗆、還批蔡政府南方澳斷橋卸責，敢與“國家機器”槓上，不怕被綠營民代針對，行事作風受到注意。



王秋冬，1963年生，台中人，現任高雄市勞工局長。最高學歷為東海大學政治學博士。曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、國民黨組發會副主委、台中市議員、台中市民政局長、國民黨台中市黨部副主委等職，也是前台中市長胡志強市府團隊的要角。



王秋冬是繼高雄市教育局長吳榕峯後，第二位前台中市長“胡志強團隊”核心成員，南漂高雄幫助高雄市長韓國瑜。王秋冬三月份就任高雄市勞工局長後，默默扮演“顧勞工”、促進勞資和諧的關鍵角色。且具有擔任民意代表和局處首長的雙重經驗。



高雄市議會近期開議，王秋冬在臉書PO文大吐苦水表示，韓市長在議事廳被黑已不稀奇，最“黑人問號”的是，他坐在備詢座椅一整天，從頭到尾沒有直接受到議員點名、或市長指名質詢回應，結果綠營前朝勞工局長，竟在其臉書說他閃避質詢，簡直莫名其妙。



而王秋冬提到的前朝官員，就是前高雄市長陳菊時代的勞工局長鄭素玲。雙方在臉書的攻防，也受到媒體注意，王秋冬的臉書粉絲專頁，更一天增加400個人按讚，成為議事廳外的焦點，韓國瑜的臉書帳號也為此留言挺下屬，形成討論。



此外，針對南方澳跨港大橋坍塌造成6名外籍漁工死亡，“交通部長”林佳龍宣布將賠償每名罹難者新台幣5百萬元，高雄市勞工局長王秋冬3日也在個人臉書貼文說“在台灣，一條‘國賠’的人命有可能5百萬結案嗎？”，他呼籲“移工朋友家屬拒絕領取，打官司替自己爭得應有的賠償！”



王秋冬運用日前綠營狂打韓失言的“鳳凰與雞”，拿來反諷蔡政府“把人命當雞”，發言辛辣，火力十分旺盛。



王秋冬接受中評社訪問時，被問及怎麼不擔心因為這些言論而引起民進黨市議員在議會特別針對？王秋冬聽了笑一笑說，他擔任過三屆議員，也當過局處長，在議事廳議員會怎麼質詢官員，或者怎麼回答議員的質詢，他都經歷過了，所以不會特別擔心。



王秋冬的辦公室內掛著一幅“博觀約取 厚積薄發”字畫，出自蘇軾《稼說送張琥》一文的“博觀而約取，厚積而薄發”，是蘇東坡勉勵張琥作學問應該要能廣博地閱讀群籍而擇其中之精要 ，蓄積豐厚學力學養而不急於表現。有很濃厚勸學意味的兩句話。



王秋冬相當喜歡這兩句話，他說這也是做人、做學問、做事的道理，告訴人一開始不要急於表現，到處鋒芒外露。這也似乎透露著，要先沉穩做事，水到渠成時，再順勢發揮。



辦公室內，也懸掛一幅“心經”，佈置讓人感受沉穩平靜，不過，他也擺放著粉色系的小熊，點綴些許活潑的氣息，而一整面的落地窗，還能看到遠方小港機場民航機起降，相當有特色。