郭正亮預測：明年“立院”兩黨不過半機會大

郭正亮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月5日電（記者 黃筱筠）對於明年“立委”選情，民進黨“立委”郭正亮接受中評社訪問分析，下一屆“立委”兩黨不過半機會很大，“立法院”總席次113席，兩大黨都有接近50席的實力，但國民黨比較少一點大約45席到55席，民進黨大約50席到60席，民進黨有一點點機會過半，但是難度非常高。



本屆“立法院”總席次是113席，民進黨68席、國民黨35席、時代力量5席、親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨籍1席。



郭正亮對中評社分析，因為國民黨提名2020參選人韓國瑜聲勢下滑，國民黨“立委”參選人試圖和韓保持距離，“他們會找區域母雞，國民黨有15個縣市首長”，像是新北市長侯友宜最明顯，新北選區的國民黨“立委”參選人會找侯站台，侯跟前市長朱立倫在新北還是有實力。



他說，本屆國民黨席次並不尋常，不分區只有11席，至少應該會有14席。而民進黨這屆不分區18席也不尋常。去年“韓流”發威掃過水漲船高，今年“韓流”威力減退，民進黨原本的實力就回來了。像是雲林第一選區蘇治芬上陣後，民調就追趕國民黨提名張嘉郡。韓國瑜效應退燒後，雲林以南民進黨支持度，會恢復以前的正常程度。



他也說，台中以北民進黨過去就比較艱困，等於是國民黨與民進黨都恢復到正常狀態，沒有了太陽花效應，也沒有“韓流”。他認為，國民黨主席吳敦義喊出60席，那是吹牛，國民黨可能有45至50席之間。



台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘聯盟，是否對民進黨造成影響？郭正亮表示，要看他們提名誰，新北市土城選區提名國民黨背景的前“立委”李嘉進之子李縉穎，等於是保送民進黨現任“立委”吳琪銘，因李過去背景是國民黨；而彰化縣第二選區他們派出陳杰，那民進黨現任“立委”黃秀芳機會就很大。



他表示，但台灣民眾黨代表也有很多沒色彩，像是新北市第七選區是現任“立委”羅致政，對上國民黨現任不分區“立委”柯志恩，民眾黨該區提名PTT名人“神龍Z9”吳達偉，那到底會搶到誰的票？不知道，因為他沒有色彩。



郭正亮說，目前發展很可能兩大黨不過半，吳敦義就是這樣盤算，已經在想未來要怎麼整合其他力量，吳為什麼要當不分區，為什麼要透過郭台銘，因為郭跟柯熟，已經在計算“國會”聯合多數。但他說，黨主席自己操盤不分區，還要排第一名，過去各黨主席都沒有這樣做，他建議，吳可以排在不分區安全名單邊緣，就看吳敦義怎麼想。

