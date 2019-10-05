劉德成：黨中央應辦一場縣市長議長挺韓大會

曾任三屆“國大代表”的國民黨中評會主席團主席劉德成。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月5日電（記者 林谷隆）國民黨中評會主席團主席劉德成接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜民調一直落後，主要是部分民調納入手機用戶，這一塊通常反映青年族群聲音，韓比較弱勢；其次，民進黨透過各種管道收買媒體，在蔡英文執政達到最高峰，媒體抹黑韓，藍營卻不能即時澄清；第三則是各種黑韓、卡韓影響，讓韓粉變成隱性。



韓如何拉抬民調？劉德成回答，拉抬民調不能只靠韓國瑜或韓競選辦公室努力，單靠一個陣營是無法做好大選的選舉工作，現在國民黨有15個執政縣市，還握有19個縣市議會優勢，現在無法突顯優勢來助韓，坦白說是國民黨中央的失職，黨中央應該要趕快召集起來，公開辦一場縣市長、議長挺韓團結大會，任何一位都要到場，這是是非的問題。



曾任台灣包裝協會理事長的劉德成建議，韓國瑜要持續鎖定中小企業來訴求，來爭取企業、產業選票，他的庶民形象對這個領域是優勢。



劉德成，1948年出生，1965年加入國民黨，曾任第二、三屆“國民大會”代表、2005年任務型“國大代表”、全台包裝協會理事長、大甲日南獅子會長等職。胞兄劉銓忠是前藍委、伯父劉松藩則是前“立法院長”，劉家是台中藍營紅派的代表性家族。



韓國瑜從提名後，民調一直落後民進黨蔡英文，如何看這現象？



劉德成受訪表示，民調真真假假，今年從民進黨2020初選，蔡英文跟賴清德相爭開始，民調公司就會納入手機民調，藉此掌握年輕族群的支持意象。坦白說，青年族群這塊，韓國瑜確實比較弱。



他提到，過去李登輝時代，民進黨呼籲政黨退出校園，結果國民黨真的就傻傻撤銷“知青黨部”，讓民進黨透過各種方法進入校園，幾乎沒有遇到任何阻礙，造成年輕人慢慢被民進黨洗腦，現在幾乎是一面倒支持蔡英文。韓國瑜要想爭取年輕選票，必須要在“國政願景”多著墨，例如高雄市政府最近成立青年局，就是一張好的政績牌，要能打到年輕人的需求，否則這一群人會很容易就被輿論影響。



劉德成認為，韓民調要輸蔡的第二個原因，在與國民黨處理完三中之後，基本上已經是完全退出媒體，民進黨則是利用各種業配，友好企業家收買媒體，現在蔡英文執政，剛好達到最高峰，當這些媒體用不正確的資訊來抹黑韓國瑜，國民黨的發聲系統卻不能即時為韓國瑜澄清，導致社會大眾對韓產生誤解，當然會影響到民調。



劉強調，韓民調下還還有一個可能原因，正是民進黨透過各種行政手段堵韓、卡韓，許多韓粉都變成隱性、沉潛起來，就算接到電話民調，他們都選擇不表態或是掛電話，這是韓國瑜民調下降這麼快的原因。



劉德成告訴中評社，從韓國瑜的拜廟行程，幾乎是場場爆滿，反觀蔡英文的拜廟，人氣都不旺，其實以地方選舉的經驗來看，這才是真正民調，未來韓國瑜必須持續對廣大的庶民溝通，黨政議題攻防，應該要讓高雄市副市長、藍營縣市長或是“立委”出面，不能什麼綠營批評都要韓回應。



韓國瑜要如何爭取企業、產業選票？



他建議，韓國瑜持續鎖定中小企業來訴求，因為中小企業是台灣發展經濟的命根，超過143萬家中小企業，佔全台企業家數97．7％，就業人數將近900萬人，也是台灣勞動人口就業最大占比，而且中小企業主都很接地氣，老闆都跟員工打成一片，認同“韓國瑜重視庶民”。



劉德成透露，中小企業還是以傳統製造業為主，是民進黨推動一例一休制度受衝擊最大的族群。另外一方面，蔡英文執政這幾年，全台百業蕭條，他經營包裝材料公司，供應給各行各業，發現多數產業的需求量都萎縮，包括食品業也是萎縮，這是韓國瑜爭取支持的機會。



劉提到，韓國瑜今年6月22日在台中市舉行初選造勢時，韓在台上就拋出要力挺中小企業，韓宣示未來要幫助中小企業“拉進來，打出去”，瞄準歐洲、東南亞市場，將當地產官學者拉進來與中小企業接觸，再由部外貿協會等對台友好的社團企業在外設置據點，設法幫助中小企業走出去。



劉德成認為，韓國瑜的策略相當正確，而且中台灣就是中小企業大本營，可惜初選過後，韓就比較少提到這個議題，建議韓接下來要多談中小企業議題，無論是員工影響老闆，還是老闆影響員工，成效會很顯著。